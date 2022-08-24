Напередодні Дня Незалежності резиденція Джонсона в Лондоні стала синьо-жовтою: захопливі фото

Наш День Незалежності цьогоріч відзначають не лише в Україні. Для прикладу, резиденцію прем'єр-міністра Великої Британії 23 серпня оздобили жовтоблакитними квітами.

Там уже навіть встиг попозувати Боріс Джонсон. Проте висловила нам таку підтримку не лише Лондон, а і Європейський Союз.

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Квіти сподобалися не лише Джонсону

На вході будівлі на Даунінг-стріт, 10, помітно дуже багато квітів. Флористи зробили ними рамку, яка простягається від дверей ще на кілька метрів.

Резиденція прем'єра Британії 23 серпня / Фото Associated Press

Невдовзі прем'єр попозував для фото біля прикрашених дверей. Проте це зробив не лише він, адже не міг оминути увагою це й більш постійний житель резиденції.

Мовиться про 15-річного котика Ларі, який обіймає посаду Головного мишолова резиденції уряду. Він прийшов до жовто-блакитних квітів і одразу потрапив до об'єктива австралійського фотографа та котолюба Джастіна Нґ.

Головний мишолов Британії підтримав Україну / Фото з твіттера Justin Ng

Також привітала Україну 23 серпня Єврокомісія. Головний офіс цього органу теж набув жовто-блакитного забарвлення.

Ми з гордістю підтримуємо наших українських друзів у їхній боротьбі за вільне, незалежне та європейське майбутнє,

– написала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

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