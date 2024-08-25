Світові пам'ятки засвітились синьо-жовтими кольорами: красиві кадри

Україна відзначила 33 річницю незалежності. На честь цього світові пам'ятки підсвітили кольорами нашого прапора.

На День Незалежності України світові пам'ятки підсвітили синьо-жовтими кольорами. Це зробили у різних країнах, передає 24 Канал.

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У синьо-жовтих кольорах

По всьому світу підсвітили пам'ятки у кольори українського прапора. У такий спосіб нашу державу привітали із Днем Незалежності, адже Україна кожного дня виборює її на полі бою.

Пам'ятки у синьо-жовтих кольорах: дивіться фото

24 серпня 2024 року Україна відзначила 33 річницю незалежності. У цей день також стало відомо, що Литва надасть Україні новий пакет військової допомоги. Зокрема, комплекси ППО малого радіуса дії, ракети та іншу зброю, яке має надійти вже до початку вересня.

Про це заявила прем'єрка Литви Інгріда Шимоніте на спільній пресконференції з Володимиром Зеленським і Анджеєм Дудою.