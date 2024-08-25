Попри обстріли та близькість до ворога: як Харків відсвяткував День Незалежності – щемливі кадри

У День Незалежності Харків трішки оговтався від постійних російських атак. Місто ніби ожило, а люди вийшли на вулиці, щоб насолодитися речами, які колись здавалися простими та буденними.

Кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко розповіла, що у центрі за час повномасштабної війни майже не вмикали фонтани. Але на День Незалежності вони працювали, що стало великою радістю для дітей і дорослих.

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Як святкував Харків

Здебільшого заходи, які організовували в місті, проходили в укриттях, на станціях підземки, в бомбосховищах різноманітних закладів, де це дозволено. Так пройшов і День прапора, і День міста, і День Незалежності.

Люди раділи простим буденним речам, які колись здавалися їм зовсім звичними. На них ніхто навіть не звертав уваги, а тепер вони сприймаються як елемент свята.

День Незалежності у Харкові / Скрин з відео

"У такі хвилини, коли ми єднаємося, коли робимо якусь справу – ми відчуваємо цю єдність. Навіть трішки повертаємося в мирні часи, на які ми дуже чекаємо. Тоді знову зможемо заспівати гімн, але не в укритті, а в наших чудових залах", – сказала учасниця акції в підземці Ольга.

У святкові дні місто було особливо багатолюдним. Попри ранкові обстріли та близькість до ворога, але харків'яни одразу використовували будь-яку можливість відпочити, розважити дітей. Люди співали українські пісні, гуляли містом, спілкувалися. Все те, що колись було буденним, тепер стало символом мирного життя, на яке всі ми дуже чекаємо.

Залежні не святкують, а ми святкуємо! Ось і все,

– наголосила учасниця акції в підземці Зоя.