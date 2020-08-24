Україна 24 серпня 2020 року відзначає 29-ту річницю незалежності. Українські політики та відомі діячі привітали українців зі святом.

Хто привітав Україну з Днем Незалежності

Денис Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що за 29 років з'явилось нове покоління українців. Адже більше третини наших співгромадян народились вже у незалежній Україні. Про це глава уряду написав у фейсбуці, інформує 24 канал.

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Російська агресія в Криму та на Донбасі нагадала усім нам, що незалежність – це точно не даність. Тисячі українців загинули в боях саме за територіальну цілісність та суверенітет України. І сьогодні я дякую всім, хто боровся і продовжує боротись за незалежну європейську державу Україну,

– зазначив Шмигаль.

Прем'єр-міністр додав, що українці будують державу, перш за все, для своїх дітей. Отож їхнє майбутнє залежить від дій сьогодні.

Дмитро Разумков

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков зазначив, що 29 років тому Верховна Рада ухвалила історичне рішення, завдяки якому можна пишатись здобутками України.

Нас об'єднує безліч речей – ми наче частинки великого пазлу, які разом створюють велику незалежну європейську державу. Без будь-якого з цих елементів картина буде неповною, незавершеною, неідеальною,

– написав голова Верховної Ради.

Юлія Тимошенко

Доєдналась до привітань і голова фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко. Вона зазначила, що через пандемію багато людей подорожували саме Україною і відкрили її з нового боку – у всій самобутності та красі.

Нам тяжкою ціною далася наша незалежність. Ми пізнали, що таке війна. Ми досі втрачаємо наших кращих синів і дочок. Ми маємо виплакані очі, натягнуті, як струни, нерви, натруджені втомлені руки. Ми знаємо, за що платимо. За нашу силу, за нашу впевненість. За нашу надію. Ми знаємо ціну волі й свободи,

– зазначила політикиня.

Тимошенко повідомила, що їй важко писати привітання, оскільки вона зараз хворіє на коронавірус. Тому закликала українців берегтись.

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Петро Порошенко

П'ятий президент України Петро Порошенко у своєму дописі до Дня Незалежності згадав про тих, хто віддав за Україну життя.

Кажуть, що українська незалежність, якій вже тисячі років, відродилася 29, а може й 6 років тому. Бо саме 6 років тому Україна і українці збагнули, що наша незалежність, суверенітет і держава у небезпеці. І українські воїни, добровольці, волонтери, священники, небайдужі громадяни, українці по всьому світу спільно встали, щоб захистити Україну,

— зазначив Порошенко.

Порошенко закликав пам'ятати про кожного, хто не повернувся з охопленого війною Сходу та вчитись на прикладі героїчних вчинків.

Віталій Кличко

Мер Києва Віталій Кличко теж опублікував привітання у фейсбуці.

Незалежність і воля завойовуються в боротьбі. Ціною єднання і зусиль багатьох людей. Ціною втрат і перемог. Українці довели, що здатні боротися і перемагати!

– написав міський голова Києва.

Предстоятель ПЦУ Епіфаній

Не залишив українських вірян без привітання і предстоятель ПЦУ Епіфаній. Митрополит подякував Богу за свободу та незалежність.

Голова УГКЦ Святослав

Предстоятель Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав закликав молитись за Україну, аби були сили перемогти у війні та епідемії.

Сьогодні ми, щоб добре святкувати це свято, давайте будемо разом працювати, працювати на незалежну Українську державу. Які б посади ми не займали, ким би ми не були, де б ми не були, працюймо на Україну. Працюймо на Українську державу навіть тоді, коли перебуваємо за її межами і живемо в інших державах,

– зазначив у привітанні митрополит Святослав.