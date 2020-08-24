Україна святкує День Незалежності: привітання політиків та відомих діячів
Україна 24 серпня 2020 року відзначає 29-ту річницю незалежності. Українські політики та відомі діячі привітали українців зі святом.
Хто привітав Україну з Днем Незалежності
- Денис Шмигаль
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що за 29 років з'явилось нове покоління українців. Адже більше третини наших співгромадян народились вже у незалежній Україні. Про це глава уряду написав у фейсбуці, інформує 24 канал.
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Російська агресія в Криму та на Донбасі нагадала усім нам, що незалежність – це точно не даність. Тисячі українців загинули в боях саме за територіальну цілісність та суверенітет України. І сьогодні я дякую всім, хто боровся і продовжує боротись за незалежну європейську державу Україну,
– зазначив Шмигаль.
Прем'єр-міністр додав, що українці будують державу, перш за все, для своїх дітей. Отож їхнє майбутнє залежить від дій сьогодні.
- Дмитро Разумков
Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков зазначив, що 29 років тому Верховна Рада ухвалила історичне рішення, завдяки якому можна пишатись здобутками України.
Нас об'єднує безліч речей – ми наче частинки великого пазлу, які разом створюють велику незалежну європейську державу. Без будь-якого з цих елементів картина буде неповною, незавершеною, неідеальною,
– написав голова Верховної Ради.
- Юлія Тимошенко
Доєдналась до привітань і голова фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко. Вона зазначила, що через пандемію багато людей подорожували саме Україною і відкрили її з нового боку – у всій самобутності та красі.
Нам тяжкою ціною далася наша незалежність. Ми пізнали, що таке війна. Ми досі втрачаємо наших кращих синів і дочок. Ми маємо виплакані очі, натягнуті, як струни, нерви, натруджені втомлені руки. Ми знаємо, за що платимо. За нашу силу, за нашу впевненість. За нашу надію. Ми знаємо ціну волі й свободи,
– зазначила політикиня.
Тимошенко повідомила, що їй важко писати привітання, оскільки вона зараз хворіє на коронавірус. Тому закликала українців берегтись.
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- Петро Порошенко
П'ятий президент України Петро Порошенко у своєму дописі до Дня Незалежності згадав про тих, хто віддав за Україну життя.
Кажуть, що українська незалежність, якій вже тисячі років, відродилася 29, а може й 6 років тому. Бо саме 6 років тому Україна і українці збагнули, що наша незалежність, суверенітет і держава у небезпеці. І українські воїни, добровольці, волонтери, священники, небайдужі громадяни, українці по всьому світу спільно встали, щоб захистити Україну,
— зазначив Порошенко.
Порошенко закликав пам'ятати про кожного, хто не повернувся з охопленого війною Сходу та вчитись на прикладі героїчних вчинків.
- Віталій Кличко
Мер Києва Віталій Кличко теж опублікував привітання у фейсбуці.
Незалежність і воля завойовуються в боротьбі. Ціною єднання і зусиль багатьох людей. Ціною втрат і перемог. Українці довели, що здатні боротися і перемагати!
– написав міський голова Києва.
- Предстоятель ПЦУ Епіфаній
Не залишив українських вірян без привітання і предстоятель ПЦУ Епіфаній. Митрополит подякував Богу за свободу та незалежність.
- Голова УГКЦ Святослав
Предстоятель Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав закликав молитись за Україну, аби були сили перемогти у війні та епідемії.
Сьогодні ми, щоб добре святкувати це свято, давайте будемо разом працювати, працювати на незалежну Українську державу. Які б посади ми не займали, ким би ми не були, де б ми не були, працюймо на Україну. Працюймо на Українську державу навіть тоді, коли перебуваємо за її межами і живемо в інших державах,
– зазначив у привітанні митрополит Святослав.