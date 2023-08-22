На День Незалежності скасували масштабні заходи: що відбуватиметься в містах України на свято

В Україні 24 серпня відзначатимуть 32 роки з дня проголошення Незалежності нашої держави. Водночас в багатьох містах скасували масові заходи, присвячені цьому святу.

Це пов'язано з безпековою ситуацією у нашій державі, зокрема, з масованими атаками з боку Росії. Що відбуватиметься в українських містах на День Незалежності – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Дивіться також Матеріальна допомога киянам до Дня Незалежності: Кличко розповів, хто і скільки отримає

На Запоріжжі скасували масштабні заходи

Очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко зазначив, що цьогоріч заходи до Дня Незалежності здебільшого відбуватимуться онлайн. Він наголосив, що наразі територію області активно обстрілюють окупанти, а також там тривають бойові дії.

Знаючи про підступність ворога, прошу бути обережними та обачними: не організовуйте скупчення людей, а у разі сповіщення про небезпеку – негайно прямуйте до найближчого укриття,

– наголосив він.

Малашко також розповів, що масштабні заходи та масові святкування варто відкласти до Перемоги, а зараз головне завдання – зберегти життя наших земляків. Він підкреслив, що ворог не зможе забрати нашу незалежність та віру у світле майбутнє України.

В Полтавській області теж заборонили проводити масштабні заходи

Очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін зазначив, що на Полтавщині з 21 серпня заборонені масові заходи. Таке рішення ухвалили на Раді оборони області у зв'язку з можливим посиленням ворожих обстрілів.

"Дата скасування такого обмеження буде узгоджена на наступному засіданні", – наголосив він.

Очільник Полтавщини також закликав не нехтувати сигналами повітряної тривоги, а у разі її оголошення прямувати в найближче укриття. Він попросив жителів області зберігати холодний розум та віру у Збройні Сили нашої держави.

Масові святкування скасували й в Києві

Міський голова Києва Віталій Кличко зазначив, що місто в ці дні не планує проводити заходи до Дня Незалежності нашої держави. Крім того, мер столиці видав окреме доручення щодо недопущення проведення недержавних масових заходів релігійного, культурно-просвітницького, спортивного, видовищного та іншого характеру на території міста 23 та 24 серпня.

Усіх киян та гостей столиці закликаю в ці дні бути максимально уважними та обережними й не нехтувати сигналами повітряної тривоги,

– сказав він.

Кличко також звернувся до керівників поліції міста та ДСНС з вимогою вжити додаткових заходів щодо охорони громадського порядку та безпеки учасників відзначення Дня Державного Прапора України, а також Дня Незалежності, запланованих на державному рівні.

Водночас у столиці заплановані різнопланові заходи виключно локального масштабу до Дня Державного Прапора та Дня Незалежності. Вони будуть можливі лише після того, як міська влада дасть на це згоду. Бо ніхто не має права наражати жителів та гостей Києва на небезпеку. Про це заявив начальник КМВА Сергій Попко.

Недержавні масові заходи, як були під забороною, так і залишаються, який би характер вони не мали – релігійний, культурно-просвітницький, фізкультурно-спортивний чи видовищний,

– наголосив він.

Попко закликав всіх киян не ігнорувати повітряну тривогу й бути відповідальними за себе та близьких.