29 серпня Україна вшановує День пам'яті захисників, які загинули за 6 років російсько-української війни. В боротьбі за її незалежність, суверенітет і територіальну цілісність країна втратила майже 4 тисячів воїнів.

Заходи розпочала хвилина мовчання та Всеукраїнський міжконфесійний молебень. Про це у прямому ефірі повідомила кореспондентка 24 каналу.

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Біля Стіни пам'яті на площі біля Михайлівського Золотоверхого собору зібралися військові та небайдужі українці. Рідні загиблих бійців прийшли з портретами – на них чорні стрічки.

У Києві вшановують пам'ять полеглих бійців / Фото 24 каналу (Оксана Бабенкова)

День пам'яті захисників у Києві: відео 24 каналу

Також відбулося відкриття артпроєкту "Жива пам'ять", присвяченого загиблим у російсько-українській війні – PLUS 1. На портретах зображені сім'ї українських захисників. Над виставкою український волонтер та французький фотограф з українським корінням.

Зазначимо: пам'ять Героїв вшановують не лише в столиці, а й у різних регіонах.

Відмова від традицій СРСР

У міністерстві ветеранів розповіли, що хочуть відмовитися від радянського минулого з традиційними політичними виступами та покладаннями квітів політиками.

Натомість цьогоріч започатковують традицію США – встановлювати на військових кладовищах державні прапори.