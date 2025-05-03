ЗСУ приєднаються до параду Перемоги у Великій Британії

У понеділок, 5 травня, ЗСУ візьмуть участь у військовій ході, присвяченій 80-річчю Дня Перемоги в Європі. Українці приєднаються до військовослужбовців Великої Британії.

Про це в суботу, 3 травня, повідомили в Reuters, передає 24 Канал. Подія знаменує закінчення бойових дій на континенті під час Другої світової війни.

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Що відомо про захід

Українські захисники приєднаються до близько 1000 військовослужбовців Збройних сил Великої Британії, включно з солдатами на конях і військовими оркестрами. Це символізуватиме "глобальну підтримку безперервної боротьби за свободу" проти Росії.

У розпал першої повномасштабної війни в Європі з часів Другої світової війни є доречним, що ЗСУ, які зараз воюють на фронті свободи, представлені на заході в понеділок,

– сказав міністр оборони Великої Британії Джон Гілі.

До слова, країна планує різні заходи напередодні річниці, зокрема військовий парад і проліт літаків. Кульмінацією стане молебень у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, який відвідає королівська родина.

Нагадаємо, напередодні лідери 19 країн підтвердили свою участь на параді в Москві 9 травня. Серед запрошених – лідери Бразилії, Венесуели, Китаю, Палестини, Куби, Сербії тощо.