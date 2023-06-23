Їхні операції увійдуть в історію цієї війни, – експерт про День "Альфи" СБУ

Центр спецоперацій "А" СБУ – підрозділ, який із перших днів вторгнення захищає країну. Його операції увійдуть у підручники світової історії спецслужб.

Політолог Тарас Загородній наголошує, що бійці "Альфи" знищили близько 4 тисяч окупантів, не кажучи про велику кількість поранених ворогів, та понад 1 100 одиниць ворожої техніки.

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І це тільки підтверджені цифри роботи "Альфи". А мова йде про відносно невеликий підрозділ!

– акцентує політолог.

Експерт підкреслює, що більшість операцій підрозділу засекречені.

"Сподіваюсь ми дізнаємось про них після перемоги. Але навіть ті, які вже відомі, абсолютно точно увійдуть в книги з історії війни. Можемо згадати про звільнення острова Зміїний. Саме бійці "А" разом із побратими з інших підрозділів Сил оборони провели унікальну висадку на острів і змусили росіян покинути його. Це надважка операція в успіх, якої за межами України мало хто вірив", – пише Загородній.

"Нещодавно в "Альфу" оголосили додатковий набір – доєднатися до команди можуть як професійні військові, так і цивільні. Потрібні не тільки фахові спецпризначенці, але й оператори дронів, інженери. В "Альфі" роблять професіоналами, а, головне, цінують кожного, хто стає до її лав. Це ті зміни і ті реформи, які потрібні сьогодні і СБУ, і Силам оборони", – резюмує експерт.

Нагадаємо, 23 червня в Україні відзначають день створення Центру спецоперацій "А" СБУ. Голова СБУ Василь Малюк, вітаючи підрозділ, підкреслив: "Ви – ті люди, які не просто захищають Україну від ворога, а пишуть переможну історію цієї війни".