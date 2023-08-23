У Києві підняли прапор, підписаний бійцями ЗСУ: Зеленський виголосив потужну промову

Президент України взяв участь в урочистій церемонії підняття прапора у Києві. Стяг підписали бійці ЗСУ. Також Володимир Зеленський виголосив промову, у якій зазначив, що наш прапор є нашим символом і оберегом.

Щороку 23 серпня українці святкують День Прапора. Попри широкомасштабну війну, в Україні пройшли урочистості з нагоди цього дня. На них був присутній глава нашої держави, а також головнокомандувач Збройних Сил Валерій Залужний та інші поважні посадовці.

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Урочистості з нагоди Дня Прапора

Як зазначив український лідер, щороку ми віддаємо належне українській святині – прапору. Він є нашим символом, оберегом, гордістю, яку ми відчуваємо, коли він здіймається вгору і коли ми здобуваємо перемоги.

У серці України ми підіймаємо особливий прапор. На ньому – особливі слова й підписи, залишені особливими людьми. Це наші воїни, наші захисники й захисниці, наші герої, які б’ються за свободу для українців, за незалежність, за Україну, наші кольори та цей прапор,

– сказав Володимир Зеленський.

Окрім того, президент констатував, що синьо-жовтий стяг обов'язково майорітиме там, де повинен. Тобто на територіях, які поки окуповані, однак невдовзі їх звільнять ЗСУ. "Непохитна віра у це – всередині кожного з нас", – наголосив глава держави.

Церемонія підняття прапора і промова Зеленського: дивіться відео

Український президент згадав, що наші захисники з прапором йдуть у бій, ризикуючи власним життям. За його словами, вони обов'язково дійдуть до нашої перемоги. Водночас держава не повинна забувати героїв.

Цей прапор берегтиме завжди згадку про багатьох.

Також український лідер зацитував слова Левка Лук'яненка: "Я підняв синьо-жовтий прапор боротьби і я маю пронести його стільки, скільки зможу, до самої смерті. А потім його підхопить хтось наступний і понесе далі. Який я у цьому ланцюгу – не має значення..."

Урочисте підняття прапора в Києві / Фото надані 24 Каналу Офісом Президента

Цього тижня українцям рекомендують бути обачними з нагоди Дня Державного Прапора та Дня Незалежності. Не варто ігнорувати повітряну тривогу, оскільки росіяни – підступні та можуть атакувати цивільні міста.