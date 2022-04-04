День просвіти з мінної небезпеки: як спритний песик Патрон допомагає працівникам ДСНС

Міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки та допомоги в розмінуванні відзначають щороку 4 квітня. Для України через російських окупантів це стало надзвичайно актуально.

У ДСНС України розповіли про свого чотирилапого помічника, якого назвали Патрон.

Важливо На Київщині за добу знайшли майже 5 тисяч вибухонебезпечних предметів

Він вправно допомагає піротехнікам на Чернігівщині знаходити та очищувати землі від російських вибухових "подарунків".

"Маленький пес нагадує про велику небезпеку ВНП і кожного разу сумує, коли хтось не дотримується правил. Тому будьте свідомі, дивіться під ноги і не засмучуйте Патрона", – повідомили у ДСНС України.

Дивіться відео чотирилапого помічника Патрона: