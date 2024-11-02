Зеленський змінив дату святкування Дня ракетних військ та артилерії: Генштаб назвав причину

Президент України змінив дату святкування Дня ракетних військ та артилерії. Раніше його відзначали щороку 3 листопада.

Володимир Зеленський своїм указом №748/2024 від 2 листопада 2024 року встановив, що День ракетних військ і артилерії тепер відзначатимуть 4 грудня – у День вшанування святої Варвари. Зміни запропонувало командування ракетних військ і артилерії, пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Що відомо про День ракетних військ та артилерії

До сьогоднішнього указу (від 2 листопада 2024 року – 24 Канал) військово-професійне свято День ракетних військ і артилерії відзначали 3 листопада. Воно було пов'язане з подіями Другої світової війни та мало радянське коріння,

– заявили військові.

Проте в Генштабі ЗСУ пояснили, що святкування 4 грудня – у День Святої Варвари – відповідає духу та суті воїнів ракетних військ і артилерії, які захищають свободу і незалежність України в боротьбі проти ворога.

До речі, навіть у традиції Європи покровителькою артилеристів вважається свята Варвара. Зокрема, її вшановують як покровительку артилеристів у Іспанії, Франції, Польщі та США.