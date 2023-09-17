Розміновують, витягують з води і вогню, зберігають життя: в Україні відзначають День рятівника

17 вересня в Україні святкують День рятівника. Українські чиновники та відомства вже привітали усіх тих, хто причетний до цього свята.

День рятівника святкують працівники аварійно-рятувальних служб, сапери, водолази, пожежники і ліквідатори аварій. Детальніше про те, як в Україні вітають зі святом рятівників – читайте в матеріалі 24 Каналу.

До теми З Днем рятівника України: привітання у картинках для благородних фахівців

Привітання від МВС

Очільник МВС України Ігор Клименко оприлюднив відео і написав, що випадкових людей у лавах ДСНС немає, адже це покликання та вибір кожного, хто готовий прийти на допомогу людям, які опинилися у біді.

Ліквідація наслідків ворожих обстрілів, гасіння пожеж, розбір завалів, розмінування українських територій – усе це лише частина щоденної титанічної роботи рятувальників. Складний та ризикований шлях об’єднує людей героїчними вчинками та протистояннями. І кожен успішно подоланий виклик має найціннішу нагороду – збережені життя,

– зазначив він.

Клименко наголосив, що надзвичайники з початку повномасштабної війни врятували понад 11 600 осіб, з них:

5357 дістали з-під завалів зруйнованих ворогом будівель

3009 врятовано з побутових пожеж

2112 – на об’єктах гірничої галузі

564 – у горах

476 – на водоймах

141 – під час ліквідації надзвичайних ситуацій.

"Сьогодні я першочергово дякую вам саме за тисячі врятованих доль. І за безпеку, яку ви повертаєте людям. З Днем рятівника! Слава наших героям без зброї!" – додав очільник МВС.

Привітання Шмигаля

Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль привітав українців з нагоди Дня рятівника.

Вітаю з професійним святом наших хоробрих рятівників. Тих, хто щодня, щохвилини готовий кинутися у вогонь, воду, під завали аби врятувати життя. Ваші відвага, героїзм… та усмішка – повертають надію українцям у найтяжчі та найстрашніші часи. Дякуємо за непосильну й мужню працю. Міць і стійкість українських рятівників допомагає вести нашу країну до перемоги,

– сказав він.

Як привітав Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що за щоденною роботою працівників Держслужби з надзвичайних ситуацій – уже тисячі врятованих після російських обстрілів людських життів, понад 100 тисяч ліквідованих пожеж, більш як 430 тисяч знешкоджених вибухонебезпечних предметів.

"Я дякую всім, хто рятує, за те, що ви даєте такий взірець – взірець самовідданості й зосередженості на інтересах держави та людей. З Днем рятівника!" – привітав український лідер.

Рятувальники України / фото ДСНС

Зеленський зауважив, що рятівники приходять на допомогу, розміновують землю, відновлюють критичну інфраструктуру. Тисячі врятованих життів після російських обстрілів, сотні тисяч ліквідованих пожеж, майже пів мільйона знешкоджених вибухонебезпечних пристроїв – завдяки їм.

"17 вересня ми вшановуємо всіх наших працівників і працівниць ДСНС України, усіх, хто рятує життя", – написав він.

Зеленський привітав рятувальників: відео про ДСНС

Привітання від Міноборони України

У Міноборони заявили, що українські рятувальники – це люди, котрі роблять надважливу справу і готові у будь-яку хвилину прийти на допомогу та врятувати від лиха.

Сьогодні ваша робота особливо небезпечна, адже виконувати її доводиться у час війни. Та вас це не зупиняє! Ви продовжуєте рятувати життя, ліквідовувати наслідки російських обстрілів і стихійних лих, евакуювати населення з небезпечних регіонів, доставляти гуманітарну допомогу та повертати безпеку і спокій в домівки українських родин. Вся Україна захоплюється вашою відвагою, неймовірною людяністю, рішучістю та самопожертвою. Пишаємось і щиро дякуємо за щоденні подвиги!

– написали у відомстві.

У КМВА привітали зі святом

У відомстві зазначили, що сьогодні відзначають своє професійне свято ті, хто присвятив своє життя спасінню інших. Професія рятувальника завжди вимагала сміливості, мужності і самопожертви, тим більше зараз, у важкі для України часи, коли кожен з вас щоденно ризикує своїм життям і здоров’ям.

"Дякую за тисячі врятованих життів. Під обстрілами, у зоні бойових дій, щоденно і щоночі, за будь-якої погоди ви розміновуєте звільнені території, гасите пожежі і дістаєте з-під завалів людей після ворожих обстрілів, надаєте першу допомогу постраждалим. Люди називають вас янголами – рятівниками. Схиляємо голови перед пам’яттю тих, хто поклав своє життя, рятуючи українців. Дякую вам, героям без зброї, що наближають мир в Україні після нашої перемоги", – привітав начальник КМВА Сергій Попко.

Привітання Львівської ОВА

Очільник Львівської ОВА Максим Козицький підкреслив, що сьогодні професійне свято у людей, які щодня йдуть у двобій зі смертельними небезпеками, аби рятувати інших. За його словами, вони не зраджують присязі на вірність українському народові, натомість завжди і всюди приходять на порятунок.

В умовах повномасштабної війни – ліквідовують пожежі внаслідок ворожих обстрілів та атак, знешкоджують вибухонебезпечні предмети, евакуйовують і надають психологічну допомогу. Постійно – поряд з небезпекою, стають цілями для окупантів, отримують поранення, потрапляють в полон, ризикують власним життям. Низький уклін нашим рятівникам! Вічна пам'ять і шана тим із вас, хто підтримує нас із неба. Дорогі працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій, ви справді – надзвичайні. Дякуємо, що повертаєте безпеку нашим громадянам та державі. Тільки перемога!

– написав він.

Рятувальник – надзвичайно складна професія / фото ДСНС

Привітання від Миколаївської ОВА

Віталій Кім оприлюднив символічне відео та привітав з Днем рятівника.

"Ви щодня дивитесь в очі небезпеці, ризикуючи своїм життям рятуєте інших. Але попри щоденні випробування, ваш погляд завжди непохитний. Це погляд сміливих та мужніх, це погляд у мирне майбутнє, це віра в нашу перемогу. З Днем рятівника! Наші герої без зброї!" – написав глава регіону.

Привітання від Лукашука

Очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук також привітав усіх причетних з Днем рятівника. Він заявив, що вони першими приходять на допомогу. Це люди з чистим серцем та безмежною сміливістю.

Вітаю сьогодні наших рятівників з професійним святом! Вони завжди там, де "прильоти", де загроза життю людей. Ризикуючи власним життям, розбирають завали і рятують людей. Дякую кожному рятівнику за службу, за кожне врятоване життя! Велика подяка та низький уклін нашим рятівникам. Повертайтеся додому зі служби цілими, неушкодженими, і хай ваші рукавички завжди будуть сухими!

– написав він.

17 вересня – День рятівника: дивіться відео