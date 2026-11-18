Дисципліна і людяність – дві якості, без яких неможливо побудувати сильний підрозділ. Так вважає головний сержант автороти 2-ї Галицької бригади Святослав Козирєв. За його плечима – тривалий бойовий шлях, бойові завдання та робота, де відповідаєш не лише за себе, а й за побратимів.

Сьогодні сержантське кредо стало його особистим дороговказом. У день сержанта, 18 листопада, нацгвардієць поділився своїми думками про сержантський корпус у Нацгвардії.

Які подробиці?

Святослав нерідко згадує, як на Донеччині з побратимами доставляв наземний роботизований комплекс до позицій. Їх групу, яка складалася в основному з сержантів, атакували ворожі безпілотники. НРК опинився під ураженням і потребував термінової евакуації.



Святослав Козирєв / Фото, надане 24 Каналу

Військовослужбовці не залишили техніку. Короткі команди, стрімкі рухи, максимальна концентрація уваги і фізичної сили.

Діючи злагоджено, вони змогли розпочати евакуацію робота з небезпечної ділянки. Увесь цей час над групою зберігалася загроза нових атак – ворожі дрони продовжували переслідувати гвардійців.

Та взаємодія і чіткі дії кожного дали змогу завершити евакуацію успішно і без втрат. Для Святослава такі епізоди доводять: на війні важливі не лише підготовка та техніка, а й люди, які з тобою ділять небезпеку, беруть відповідальність та проявляють ініціативу.

Коли виконуєш завдання і постійно ризикуєш життям, від знеохочення рятує присутність побратимів. Коли група має лідера, більшість труднощів вдається подолати легше,

– ділиться Святослав Козирєв.

Він переконаний, що лідерство не починається зі звання. Його потрібно підтверджувати щодня – власним прикладом, готовністю брати відповідальність і здатністю не залишати людей сам на сам із проблемами.

Це стосується і, здавалося б, буденних питань. Іноді йдеться про речі, які потрібно вирішувати негайно, адже від цього залежить готовність до виконання завдань.

"Я постійно мав справу з проблемними питаннями. Ми робили все, аби закривати потреби побратимів у найкоротші терміни", – розповідає він.

Для нього забезпечення – це не другорядна робота, а частина спільної бойової справи. Вчасно вирішене питання, необхідне майно чи належна організація можуть мати безпосередній вплив на роботу всього підрозділу. І сержант має бачити ці потреби не тоді, коли вони перетворюються на проблему, а значно раніше.

У своєму ставленні до служби Святослав виділяє дві головні риси військовослужбовця – дисципліну та людяність.

Дисципліна, на його думку, починається із самого себе. Самодисципліна змушує постійно розвиватися, вдосконалювати знання та навички, не зупинятися на досягнутому. Сержант не може вимагати від підлеглих того, чого сам не дотримується. Його авторитет формується не кількістю наказів, а послідовністю власних дій.

Людяність – інша, але не менш важлива складова. Вона допомагає розуміти побратимів, підтримувати їхню мотивацію та зберігати боєздатність підрозділу. Адже бійці виконують завдання в умовах постійної напруги, втоми й небезпеки. Іноді вчасна розмова, підтримка чи просте розуміння проблеми товариша важать не менше, ніж правильно організована робота.

Саме з таких речей і складається сержантське лідерство. Бути поруч, коли складно. Не перекладати відповідальність на інших. Знати можливості своїх людей і дбати про те, щоб вони мали все необхідне для роботи. А коли виникає небезпека – діяти разом із підрозділом.

Святослав Козирєв: дивіться фото, надані 24 Каналу

Сержантів недарма називають хребтом українського війська. Вони є тією ланкою, яка перетворює окремих військовослужбовців на злагоджений підрозділ.

Навчають, організовують, підтримують дисципліну, передають досвід і відповідають за людей. Саме від їхнього професіоналізму та лідерських якостей значною мірою залежить, наскільки стійким буде підрозділ у найскладніших обставинах.

Святослав Козирєв переконаний: сильне військо починається з відповідального військовослужбовця, але тримається на людях, які здатні повести за собою інших.

І сержант у цьому процесі – не просто проміжна ланка між командиром та особовим складом. Це людина, яка щодня власним прикладом доводить, що означає бути лідером в бойовому колективі.