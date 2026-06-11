В Україні вперше відзначають День Сил безпілотних систем

В Україні вперше офіційно відзначають День Сил безпілотних систем ЗСУ. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський.

Тепер щороку це свято відзначатимуть 11 червня. Про це повідомляють Сили безпілотних систем.

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Чому в Україні запровадили День СБС?

Сили безпілотних систем Збройних сил України вперше відзначають своє професійне свято. У зверненні Головнокомандувача Олександра Сирського з нагоди події наголошується, що цей рід військ став одним із ключових елементів сучасної війни та суттєво вплинув на підходи до ведення бойових дій.

У 2024 році Україна першою у світі створила окремий рід сил безпілотних систем. Це рішення названо стратегічним і безальтернативним, адже сучасні бойові дії дедалі більше залежать від технологій, інновацій та швидкості ухвалення рішень.

З перших днів повномасштабного вторгнення оператори дронів виконують широкий спектр завдань – від розвідки до ураження цілей і коригування вогню.

Саме оператори безпілотних систем стали одними з тих, хто переніс війну на територію держави-агресора. Об’єкти російського військово-промислового комплексу за сотні й тисячі кілометрів від лінії фронту щодня відчувають наслідки їхньої роботи. Терміни Middle Strike і Deep Strike стали для окупантів символами невідворотності покарання,

– зауважив Сирський.

Сили безпілотних систем працюють не лише у повітрі, а й на землі та на морі, поєднуючи бойовий досвід, інженерію та аналітику. До їхньої роботи залучені оператори, інженери, конструктори, програмісти та аналітики, що формують нову модель ведення війни.

Дрони виконують також логістичні місії, зокрема доставку боєприпасів і евакуацію поранених.



Безпілотні системи – це нова філософія війни, де технології рятують життя воїнів і забезпечують стратегічну та технологічну перевагу на фронті,

– заявили у Силах Спеціальних операцій.

Запровадження Дня Сил безпілотних систем має на меті не лише відзначення військових, а й закріплення ролі технологічних підрозділів у структурі оборони держави.

Що каже Зеленський про введення нового свята?

У зверненні президент Володимир Зеленський підкреслив значення нового роду військ і їхній вплив на перебіг війни.

Вперше у світі саме в Україні ми створили такий рід сил, максимально СБС розвиваємо, і саме українці довели, що завдяки технологічності, завдяки своїй креативності та сміливості ми можемо змінювати війну – ми можемо досягати таких цілей, які раніше були або зовсім недосяжні для звичайної зброї, або вкрай важкодосяжні й вимагали шаленої витрати ресурсів,

– сказав він.

Глава держави також подякував військовим підрозділам, які залучені до дронових і далекобійних операцій, зазначивши, що саме СБС разом з іншими складовими Сил оборони змінюють характер сучасної війни.

"СБС Збройних Сил – реально взірець для багатьох інших армій. Ми будемо СБС іще посилювати. Я дякую вам, воїни! Та всім підрозділам, усім складовим наших Сил оборони та безпеки України, які спільно та злагоджено завдають саме таких уражень, які потрібні", – сказав Зеленський.

Яких втрат завдали Росії СБС за рік?

Сили безпілотних систем ЗСУ за перший рік роботи завдали Росії нищівних втрат. Українські дрони уразили російські цілі на майже 40 мільярдів доларів.

Зеленський наголосив, що створення окремого роду військ суттєво змінило можливості української армії на полі бою. За його словами, українські дрони дедалі активніше впливають на логістику та військову інфраструктуру ворога, зокрема в глибині тимчасово окупованих територій і в прикордонних регіонах Росії.

Окремо президент виділив ефективність так званих “мідлстрайків”, які дозволяють системно уражати тилові об’єкти противника. Він додав, що російська військова логістика тепер перебуває під постійним тиском українських безпілотників.

Зеленський також заявив, що Україна продовжить нарощувати можливості Сил безпілотних систем і масштабувати виробництво дронів.