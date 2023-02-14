Рятувальники рекомендують: ДСНС оприлюднила список найкращих подарунків до Дня закоханих

Цьогоріч День усіх закоханих має особливе значення для українців. Під час війни потрібно більше проявляти справжню турботу до своєї другої половинки.

Тому рятувальники підготували список особливих подарунків для українців. Вони не тільки зігріють та потішать вашу другу половинку, але й розсіють темряву.

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Список подарунків на 14 лютого від ДСНС

Ліхтарик – щоб романтичні прогулянки під час аварійних відключень були безпечними.

– щоб романтичні прогулянки під час аварійних відключень були безпечними. Флікери – нехай ваше кохання буде видно здалеку, особливо на слабко освітлених дорогах та вулицях.

– нехай ваше кохання буде видно здалеку, особливо на слабко освітлених дорогах та вулицях. М'яка ковдра – зігріє холодними зимовими ночами, а вечорами збиратиме на кіносеанси.

– зігріє холодними зимовими ночами, а вечорами збиратиме на кіносеанси. Гірлянда з батарейками – романтична атмосфера гарантована, навіть якщо вимкнули світло.

– романтична атмосфера гарантована, навіть якщо вимкнули світло. Яскравий термос – гарячий чай або кава зігріють під час зимових прогулянок.

– гарячий чай або кава зігріють під час зимових прогулянок. Шкарпетки з мериноса – завжди хороша ідея в лютому, адже ноги в теплі – запорука здоров'я.

– завжди хороша ідея в лютому, адже ноги в теплі – запорука здоров'я. Рукавички – щоб жодні морози не завадили триматися за руки.

Рятувальники показали ідеї для подарунків на 14 лютого / ДСНС України

Погода на 14 лютого в Україні трохи порадує

Погода в Україні 14 лютого буде відносно теплою, але з великою кількістю опадів. Вдень стовпчики термометрів показуватимуть плюсову температуру.

Хмарна погода на Заході протримається увесь день. Вночі падатиме дрібний дощ. Вранці, вдень та ввечері – без опадів. Стовпчики термометрів покажуть +4...+6 градусів. На Сході буде трохи прохолодніше – +1...+3 градуси. Синоптики прогнозують дощ та мокрий сніг.

На Півночі протягом усього дня погода буде похмурою, можливі опади. Повітря прогріється до +2...+4 градусів. На Півдні також очікують мокрий сніг та дощі. Стовпчики термометрів покажуть +4...+6 градусів.

У Києві небо весь день буде вкрите хмарами. Вранці, можливо, пройде дрібний дощ зі снігом, який ближче до середини дня повинен закінчитися. Температура повітря складатиме +2...+4 градуси.