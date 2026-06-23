На їхньому рахунку – до 20% всіх втрат ворожої піхоти: в СБУ назвали вражаючі успіхи ЦСО "Альфа"

Бійці ЦСО "Альфа" СБУ продовжують завдавати значних втрат російським військам на фронті та в тилу. Підрозділ відіграє одну з ключових ролей у знищенні живої сили та техніки окупантів для захисту країни.

Про це повідомив тимчасовий виконувач обов'язків голови СБУ, генерал-майор Євген Хмара у привітанні військовослужбовців Центру спеціальних операції "Альфа" з 32-ю річницею створення підрозділу.

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Яких успіхів досягли?

У СБУ нагадали, що бійці Центру одними з перших стали на захист країни під час російської агресії у 2014 році. Вони брали участь у боях на Донбасі та обороняли Слов'янськ, Краматорськ, Маріуполь та інші українські міста.

Після початку повномасштабної війни військовослужбовці "Альфи" виконують бойові завдання на найскладніших напрямках фронту. Підрозділ регулярно проводить операції в тилу противника та завдає ударів по військових об'єктах.

За даними СБУ, на рахунку бійців Центру наразі орієнтовно до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Також спецпризначенці знищили 1896 російських танків, 3952 артилерійські системи, 344 РСЗВ та 649 засобів протиповітряної оборони.

Крім вищезгаданого, підрозділ також уразив сотні одиниць іншого озброєння та військової техніки окупантів. Євген Хмара наголосив, що кожна подібна операція є вагомим внеском у наближення справедливого миру для України.

На жаль, війна не обходиться без втрат. Ми пам’ятаємо усіх Героїв, які віддали життя за країну. Їхні імена – назавжди в наших серцях. І ми зробимо все, щоб ворог отримав справедливу відплату за загибель кращих синів і доньок українського народу,

– написав він.

Що повідомив президент?

Президент Володимир Зеленський також привітав військовослужбовців Центру спеціальних операцій "Альфа" з професійним святом. Він подякував бійцям підрозділу за виконання складних бойових завдань та внесок у захист держави.

Він наголосив, що за роки повномасштабної війни спецпризначенці завдали ворогу значних втрат, знищивши тисячі одиниць техніки та живої сили противника, і теж додав, що на рахунку бійців припадає до 20% усіх втрат ворожої піхоти.

Завдяки далекобійним операціям "Альфи" ворог відчуває наслідки власної агресії далеко від лінії фронту в глибокому російському тилу. І попереду ще більше наших успішних операцій. Дякую кожному воїну "Альфи" за службу й результати для країни. Вічна шана та вдячність усім, хто віддав своє життя, захищаючи Україну,

– наголосив він.

Робота українських спецпризначенців: дивіться відео

До речі, нагадаємо також, що зовсім нещодавно екіпаж "Альфа" Центру управління розвідкою Командування об'єднаних сил раніше уразив російську радіолокаційну станцію "Небо-СВУ", яка є важливим елементом ворожої ППО.