Хто і як започаткував Всесвітній день вишиванки: історія та традиції свята

16 травня люди святкують Всесвітній день вишиванки. Свято має доволі цікаву історію. Якось студентка Леся Воронюк, яка навчалася у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича, організувала акцію під назвою "Всесвітній день вишиванки".

Дівчина надихнулася своїм другом, Ігорем Житарюком, який одного разу одягнув вишиванку на пари. Флешмоб Лесі підтримали й інші студенти та викладачі: одного дня вони також прийшли в національному вбранні.

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День вишиванки 2024: що це за свято

Після акції Лесі Воронюк, свято стало всеукраїнським. Про нього навіть дізналася наша діаспора у різних країнах світу. Спершу подія була найбільш популярна у Чернівцях, а згодом поширилася усіма містами України. За стільки років вона вже встигла полюбитися і дорослим, і малим.

День вишиванки 2024: традиції свята

У свято люди організовують різні цікаві акції, присвячені вишиванкам, зокрема й в соціальних мережах. Наприклад, публікують свої фотографії у вишитих сорочках або платтях під спеціальним тегом. У школах та університетах проводяться тематичні заходи, уроки та пари. Адже дітям та молоді важливо розповісти про один із символів української культури.

Всесвітній день вишиванки 2024 / Фото Canva

На навчання та на роботу українці також приходять у вишиванках. У цей день на вулицях міст та сіл можна побачити неймовірне різноманіття національного одягу. Підтримують ініціативу й публічні люди. Ведучі виходять в ефіри у вишиванках, а зірки роблять чудові дописи у соціальних мережах.

Тож, дорогі читачі, витягайте з шафи свою найкращу вишиванку та одягайте її сьогодні, аби підтримати важливу українську традицію.