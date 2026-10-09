В Україні може з'явитись нове свято: що відзначатимуть 12 жовтня

В Україні пропонують запровадити нове державне свято – День військового капелана. Відповідну пропозицію Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій уже спрямували на розгляд президенту України.

Про підготовку відповідного рішення під час брифінгу в "Укрінформі" сповістив офіцер відділу взаємодії з медіа управління зв'язків із громадськістю ГУК ЗСУ Андрій Ковальов. За його словами, ініціатори очікують на офіційне затвердження свята на найвищому рівні.

Документ очікує рішення Офісу Президента

Для державного свята обрали дату – 12 жовтня.

Ми маємо надію, що цього року, можливо, навіть у передчутті цього свята, з'явиться указ президента,

– сказав Ковальов.

Ідея заснування свята стала спільним кроком різних релігійних об'єднань, а також служб військового капеланства різних родів та видів військ. Процедура погодження тривала впродовж останнього року.

Начальник Служби військового капеланства ЗСУ полковник Олександр Вовкотеча пояснив, що пропозиція вже пройшла майже усі необхідні етапи в державних відомствах.

"Ми за цей рік пройшли всі погодження з усіма структурами: і Всеукраїнська рада церков, і Міжконфесійна рада військово-патріотичного виховання Міністерства оборони України. Зараз це погодження Кабмін також, здається, пройшло. І це погодження перебуває в Офісі Президента", – зазначив він.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський підписав указ про встановлення Дня Військ зв'язку та кібербезпеки ЗСУ, який відзначають 8 серпня.