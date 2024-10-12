Опікуються душею війська: в Україні відзначають День капелана

В Україні відзначають День військового капелана. Їхня духовна підтримка може стати неоціненною для військовослужбовців на фронті.

На їхні плечі капеланів чимало завдань, однак головним із них є задоволення духовним та моральних потреб військовослужбовців. Про складну та важливу роботу капеланів 24 Каналу більше розповіла релігієзнавиця, доктор філософських наук Людмила Филипович.

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День військового капелана

Україна відзначає День військового капелана. Цьогоріч це свято припало на 12 жовтня за оновленим церковним календарем.

Вітання усім військовим капеланам. Я вважаю, це надсміливі люди, які добровільно перебирають на себе всі тягарі військової служби, які зараз мають наші військовослужбовці без зброї. Звичайний боєць має зброю й в разі небезпеки може відстрілюватися, а капелану заборонено мати зброю. Його сила – це сила віри, сила переконання,

– зауважила Людмила Филипович.

Капелани не лише спілкуються з військовими безпосередньо на фронті. Їм також доводиться спілкуватися з родинами полеглих захисників: дружинами, дітьми, батьками.

За домовленістю з Міністерством оборони виділено 800 посад для військових капеланів, але вони заповнені лише наполовину.

"Це непросте рішення, що має ухвалити священник, віддавши свою парафію та повністю віддавшись роботі на фронті. Вони мають опікуватися душами військовослужбовців, відповідати на їхні релігійні потреби. Для мене це герої. Такі ж, як і військові, які беруть участь у бойових діях", – наголосила релігієзнавиця.

Варто зауважити, що військовими капеланами можуть бути не лише християни, але й прибічники інших релігій. Ба більше, вони не можуть демонструвати свою конфесійну приналежність. Державна служба з питань етнополітики та свободи совісті призначає їх не як представників своїх релігійних громад, а як духівників.

Крім того, капелани здійснюють певні релігійні обряди, зокрема, вінчання та навіть хрещення дітей.