5 липня в Україні відзначають День Військово-Морських Сил ЗСУ та День працівників морського та річкового флоту. Президент Володимир Зеленський, що перебуває з візитом в Одесі, привітав моряків та вручив їм нагороди. Також понад 70 моряків отримають квартири.

Моряки отримають квартири

Українські моряки, серед яких і ті, що не зрадили присязі у 2014 році під час окупації Криму, отримають понад 70 квартир. Про це інформує пресслужба Офісу Президента.

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Я зроблю все, щоб українські моряки знали, що вони є справжніми супергероями. Попутного вітру та повних парусів. Пам'ятайте, що на березі вас чекають близькі та вся Україна,

– сказав Зеленський.

Зеленський впевнений, що Україна поверне окуповані території

Президент також висловив переконання, що Україна поверне назад людей та окуповані території так само, як повернула з полону свої кораблі та моряків.

Сьогодні поруч з нашою гордістю – фрегатом "Гетьман Сагайдачний" стоїть буксир "Яни Капу", повернені катери "Нікополь" та "Бердянськ". Ми повернемо наших людей. Ми повернемо усі наші території,

– зазначив президент.

Глава держави зазначив, що минулого року поруч з ним в Одесі стояли сім'ї моряків, що ще на той час перебували у полоні. Зеленський подякував їм за витримку, а колишнім полоненим – за мужність. "Вони показали усьому світу, що українські моряки не знають слова "страх". Не знають слова "неможливо". Але знають, що таке відвага і честь. Майже рік уже хлопці вдома. Вони продовжують службу і захист України", – сказав Зеленський.

В Україні – активний розвиток флоту, – президент

Зараз в Україні відбувається активний розвиток військово-морських баз і навчальних закладів, облаштування місць для дислокації бойових частин ВМС, покращення об'єктів українського флоту. Також надходить нове озброєння та техніка.

Найважливішим наразі є випробування українського ракетного комплексу "Нептун", наголосив Зеленський.

Також в наших найближчих планах – отримати катери "Айленд", "Марк VI" у рамках військової допомоги від США,

– сказав президент.