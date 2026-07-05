ВМС України довели світу, що сила не завжди вимірюється кораблями чи ресурсами, – Зеленський

Володимир Зеленський привітав військовослужбовців ВМС із професійним святом та подякував усім, хто служить у складі флоту. Він наголосив, що саме завдяки їхній відвазі український морський простір залишається під контролем держави.

Про це Зеленський написав у соцмережах.

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Що сказав Зеленський про ВМС?

Глава держави подякував усім, хто служить у складі ВМС України, зазначивши, що їхня щоденна робота має ключове значення для безпеки країни та оборони морських рубежів. Саме завдяки сміливості та професійності українських моряків морський простір України залишається під контролем, а південні регіони отримують надійний захист від російських атак.

Окремо президент підкреслив важливу роль морської піхоти та підрозділів Сил оборони, які стримують російські війська на найскладніших ділянках фронту.

Українські ВМС довели всьому світу, що сила не завжди вимірюється кількістю кораблів чи ресурсів. Професійність, рішучість і відданість своїй країні дали результат, яким пишається вся Україна. Ми й надалі будемо зміцнювати наш флот, морську піхоту та всі спроможності ВМС,

– сказав він.

Українські ВМС / Фото Володимир Зеленський

Президент зауважив, що необхідно пам’ятати кожного військовослужбовця, який віддав життя за Україну. Він подякував усім захисникам і побажав сил тим, хто продовжує службу, наголосивши на важливості їхньої місії для держави.

Нагадаємо, Зеленський оголосив про створення нової Академії Військово-Морських Сил в Одесі, яка має стати ключовим центром підготовки майбутніх офіцерів українського флоту. Про це він повідомив під час заходів з нагоди Дня ВМС України.

Рішення ухвалене з урахуванням потреб Військово-Морських Сил та необхідності системного розвитку морської освіти в Україні.

Зеленський наголосив, що нова академія стане важливою інвестицією у довгострокове зміцнення українського флоту та підготовку фахових кадрів. Він підкреслив, що в Одесі для цього є всі необхідні умови, а також зацікавленість молоді у військово-морській службі.

Створення академії відповідає запиту як самих ВМС, так і українських курсантів, які прагнуть служити державі.