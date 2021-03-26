День Волі відзначили у Білорусі: по всій країні затримали 140 людей

У неофіційне національне свято Білорусі, День волі, у країні відбулася нова хвиля затримань. До рук силовиків потрапили близько 140 людей.

Тільки у Мінську затримали 87 людей. Ще близько 50 білорусів потрапили до правоохоронців у 18 інших містах та селищах Білорусі.

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Де ще затримували активістів:

у Гродно;

Солігорську;

Слуцьку;

Вітебську;

Могильові;

Бресті;

Вілейці;

Гомелі;

Молодечно;

Бобруйську;

та в інших населених пунктах.

Як пояснили правозахисники, мовиться не лише про тих, хто вийшов на вулиці. До більшості силовики приходили додому, затримання супроводжувалися обшуками.

У Мостовському районі, наприклад, затримали 78-річного активіста Лявона Карповича, над будинком якого висів національний прапор. Пенсіонера судитимуть через пікетування.

За інформацією TUT.by, активістів затримували по всій країні з самого ранку. До столиці Білорусі силовики стягнули військова техніка, зокрема – водомети.

День волі у Білорусі: що варто знати

25 березня 1918 року Рада БНР у Мінську проголосила Третю статутну грамоту.

Згідно з цим документом утворювалась нова незалежна держава.

Масово цей день почали святкувати ще в 1989 році і відтоді відзначають щороку.

Свято не підтримує режим самопроголошеного президента Лукашенка.

Раніше опозиціонерка Світлана Тихановська закликала білорусів у День волі розпочати нову хвилю протестів проти режиму Лукашенка.

Масові протести у Білорусі почалися у серпні 2020 року. Все через те, що люди не погодилися з результатами виборів президента, згідно з якими вшосте переміг Лукашенко.

Вони вважають, що його перемога – сфальсифікована. Мирні протести переросли в сутички з силовиками. Втім, після кількох місяців активної фази восени вони затихли.