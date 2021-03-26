День Волі відзначили у Білорусі: по всій країні затримали 140 людей

У неофіційне національне свято Білорусі, День волі, у країні відбулася нова хвиля затримань. До рук силовиків потрапили близько 140 людей.
Джерело:Правозахисний центр "Вясна"
Тільки у Мінську затримали 87 людей. Ще близько 50 білорусів потрапили до правоохоронців у 18 інших містах та селищах Білорусі.
Зверніть увагу День Волі у Білорусі: чому Лукашенко боїться цього свята
Де ще затримували активістів:
- у Гродно;
- Солігорську;
- Слуцьку;
- Вітебську;
- Могильові;
- Бресті;
- Вілейці;
- Гомелі;
- Молодечно;
- Бобруйську;
- та в інших населених пунктах.
Як пояснили правозахисники, мовиться не лише про тих, хто вийшов на вулиці. До більшості силовики приходили додому, затримання супроводжувалися обшуками.
У Мостовському районі, наприклад, затримали 78-річного активіста Лявона Карповича, над будинком якого висів національний прапор. Пенсіонера судитимуть через пікетування.
За інформацією TUT.by, активістів затримували по всій країні з самого ранку. До столиці Білорусі силовики стягнули військова техніка, зокрема – водомети.Зверніть увагу! Раніше опозиціонерка Світлана Тихановська закликала білорусів у День волі розпочати нову хвилю протестів проти режиму Лукашенка.
День волі у Білорусі: що варто знати
- 25 березня 1918 року Рада БНР у Мінську проголосила Третю статутну грамоту.
- Згідно з цим документом утворювалась нова незалежна держава.
- Масово цей день почали святкувати ще в 1989 році і відтоді відзначають щороку.
- Свято не підтримує режим самопроголошеного президента Лукашенка.
Масові протести у Білорусі почалися у серпні 2020 року. Все через те, що люди не погодилися з результатами виборів президента, згідно з якими вшосте переміг Лукашенко.
Вони вважають, що його перемога – сфальсифікована. Мирні протести переросли в сутички з силовиками. Втім, після кількох місяців активної фази восени вони затихли.