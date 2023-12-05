В День волонтера "Українська команда" отримала велику партію "теплих наборів" – збір триває

Волонтерський штаб "Українська команда" отримав частину індивідуальних наборів для обігріву бійців, на які донатили українці. Однак потрібно ще більше таких пакунків.

Про це мовиться у повідомленні "Української команди" у фейсбуці. За словами волонтерів, українцям треба піднатиснути, адже в окопах холодно.

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Волонтери отримали хотпаки для українських військових, проте треба ще

"Сьогодні – день волонтера. Це день усіх, хто своєю працею та донатами допомагають наближати Перемогу. Завдяки вашій підтримці ми отримали велику партію "теплих наборів". Хімічна грілка, сухий душ та антибактеріальна присипка, які дуже потрібні бійцям. Вже незабаром вони поїдуть на передову", – повідомив волонтер "Української команди" Орест Криштафович.

Загалом потрібно забезпечити наборами для обігріву 50 тисяч захисників. Збір триває, наголошують у волонтерському штабі.

Потрібно ще піднатиснути. В окопах вже холодно. Маємо зібрати 7 мільйонів гривень. 140 гривень – один зігрітий боєць. 4200 – зігрітий цілий взвод. Зігрій своїх, щоб вороги палали!,

– закликають в "Українській команді".

Долучитися до збору можна за реквізитами на сторінці волонтерів за посиланням.