День, який історія України точно буде памʼятати, – Зеленський розповів про позитив від ЄС

Володимир Зеленський під час свого традиційного звернення до українців розповів про позитивні результати від Єврокомісії. Голова держави наголосив, що Україна заслуговує на членство в Євросоюзі.

Президент України Володимир Зеленський 8 листопада позитивно оцінив рішення Єврокомісії почати переговори щодо членства нашої держави в ЄС. Він зауважив, що наша держава робить все для цього.

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Зеленський подякував за віру в Україну

Голова держави висловив подяку президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн та її колегам за те, що вони завжди щиро вірили та продовжують вірити в Україну.

Наш народ заслуговує бути у Європейському Союзі – разом з усіма вільними народами нашої Європи. І ми все для цього робимо. Я впевнений, що немає альтернативи тому, щоб межі демократичної Європи відповідали межам Європейського Союзу,

– наголосив президент.

За його словами, це є політичним захистом для наших спільних цінностей, економічною безпекою та однією з ключових гарантій миру та свободи на континенті.

Звернення Зеленського від 8 листопада: дивіться відео



Україна працює над отриманням членства в ЄС

Зеленський повідомив, що Україна чекає на рішення Європейської ради у грудні щодо переговорів. За його словами, держава вже підготувалася до цього рішення. Зеленський назвав членство в ЄС топовим пріоритетом України. Він наголосив, що наша країна виконує свою частину роботи, а також подякував усім в Україні, хто цьому допомагає.

Звичайно, вже розуміємо, які наші кроки потрібні далі, щоб рухатися вже після рішення Європейської ради та наближати ключову мету – сам вступ нашої держави в ЄС. Українська свобода, українські інституції, наш спільний європейський дім ставатимуть тільки сильнішими,

– сказав голова держави.

Український лідер заявив, що пані посол ЄС в Україні Катаріна Матернова передала йому звіт від Єврокомісії. За його словами, вже відбулися наради з представниками уряду та Верховної Ради щодо тих законопроєктів та реформ, які є основними для трансформації Україні та її руху до ЄС. Він висловив сподівання, що Єврокомісія якнайшвидше почне реалізацію своєї частини спільної роботи щодо оцінки відповідності українського законодавства праву ЄС.

Зеленський також 8 листопада ухвалив указ щодо підготовки переговорного процесу з ЄС. Він зауважив, що Україна підійде до очікуваних кроків абсолютно підготовленою.

Зеленський переговорив з Санду

Голова держави поспілкувався з президенткою Молдови Маєю Санду. Він привітав колегу з рішенням Єврокомісії щодо її країни. За його словами, обидві держави координуватимуть кроки у русі до ЄС. Зеленський наголосив, що для України та Європи важливо, щоб Молдова була максимально успішною та стабільною й пообіцяв допомогти в цьому.

Україна евакуйовує людей з Гази

Зеленський повідомив, що вже врятовано 40 українських громадян з Сектора Гази. Також Україна допомогла Молдові врятувати 36 своїх громадян звідти. Голова держави подякував ГУР та МЗС України, які займаються цим питанням.

Зеленський переговорив з Зурабішвілі

Володимир Зеленський та Саломе Зурабішвілі провели переговори. Український лідер привітав президентку Грузії з позитивними новинами від Єврокомісії. Голова держави наголосив, що Україна щиро підтримує Грузію та її незалежність, а також бажає цій державі відновити свою територіальну цілісність. Під час розмови Зеленський закликав Тбілісі проявити гуманність до Міхеіла Саакашвілі та наголосив, що його життя має значення.

Зеленський зустрівся з міністром транспорту США

Цієї середи Україну відвідав міністр транспорту США Пітер Буттіджедж. Володимир Зеленський провів з ним зустріч, під час якої вони обговорили розвиток нашої інфраструктури, відбудову України, а також посилення наявних та створення нових зв’язків зі світом. Зеленський подякував американському міністру за розуміння нашої країни.

Зеленський переговорив з прем’єр-міністром Японії

Президент України та голова японського уряду Фуміо Кісіда провели телефонні перемовини. Вони обговорили подальші безпекові, дипломатичні та економічні кроки. Зеленський подякував прем’єр-міністру Японії за допомогу Україні та лідерство його держави в захисті міжнародного права. Голова держави зауважив, що Японія перебуває серед тих, хто робить найбільше для підтримки нашої свободи.

Наостанок Зеленський повідомив, що сьогодні він поспілкувався зі студентами університетів Мексики, які щиро цікавляться Україною та бажають знати правду про нашу країну та повномасштабне вторгнення Росії. Він нагадав, що Мексика була представлена на нещодавній зустрічі радників щодо Формули миру.

Президент України подякував всім країнам світу, які нам допомагають. Також він висловив слова подяки українцям, які б’ються та працюють заради нашої держави. Окремо Зеленський виділив українських воїнів та подякував їм за кожен крок та за їхню силу, яка дає змогу Україні жити.