Перша армія миру: Залужний показав потужне відео в День Збройних Сил України

6 грудня в Україні відзначають День Збройних Сил. Спершу Головнокомандувач Валерій Залужний привітав наших воїнів, а потім опублікував потужне відео про українське військо.

На кадрах продемонстрований героїзм та професіоналізм наших воїнів, які щодня боронять нашу землю. Відео нас знайомить з кількома захисниками й захисницями, які говорять про найкращі якості української армії.

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Потужне відео від Залужного

Уранці 6 грудня генерал Валерій Залужний уже звертався до Збройних Сил України з нагоди їхнього свята і відзначив, що має за честь бути Головнокомандувачем нашої армії у такі складні часи.

Увечері Головнокомандувач ЗСУ опублікував потужне відео про наших воїнів.

ЗСУ – це перша армія миру. Це одна родина. Це взаємна підтримка, сміливість, розвиток, жертовність, мотивація. Це жага помсти і перемоги,

– так підписав це відео Залужний.

Варто відзначити, що наприкінці ролика з'являється легендарна цитата командувача УПА Романа Шухевича, яка повністю описує сьогоднішню боротьбу української армії:

"Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто стоїть перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною!"

Потужне відео від Залужного в День Збройних Сил України

До ролика Залужний додав символічний хетштег – "Україна тримається на наших плечах". З цим неможливо не погодитися.

Дякуємо нашим воїнам. Слава ЗСУ!