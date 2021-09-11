День жаху та болю: що трапилося 11 вересня 2001 року у США

Що змінили теракти 11 вересня 2001 року для американців та світу? 24 канал відтворив події того страшного дня 20 років тому, і розібрався, як вони вплинули на сучасну боротьбу з тероризмом.

Погожий, сонячний ранок. Вівторок. 11 вересня 2001 року. Нью-Йорк. Люди поспішають на роботу та п'ють каву. За кілька хвилин станеться подія, яка змінить не лише Нью-Йорк, Сполучені Штати Америки, але й увесь світ. Цей теракт розділить історію на до та після. 9/11 без цензури та сучасне розуміння тих подій, зважаючи на нові виклики.

Падіння близнюків

Зранку 11 вересня представники ісламського руху Аль-Каїда викрали 4 літаки (American Airlines Boeing 767-223ER рейс № 11, United Airlines Boeing 767-222 рейс № 175, American Airlines Boeing 757-223 рейс № 77 та United Airlines Boeing 757-222 рейс № 93). Головною ціллю ісламістів були вежі-близнюки в районі Мангеттена у Нью-Йорку.

Що таке вежі-близнюки Це всесвітній торговий центр, який складається з семи будівель. Він був відкритий у 1973 році та обійшовся у 400 мільйонів доларів. Символ економічної могутності США, туристична принада Нью-Йорка, що зафіксована у 472 кінострічках. Це були найвищі (417 метрів Північна вежа та 415 метрів Південна вежа) будівлі у світі. В центрі знаходилися офіси провідних світових бізнес-компаній. Знищений терактами ісламістів 11 вересня 2001 року. На місці близнюків було зведено нову будівлю Всесвітнього торгового центру, де знаходиться й Національний Меморіал-музей 11 вересня.

Вежі-близнюки. 1980 рік. / Фото Wikipedia.

О 8:46 ранку Boeing 767-223ER таранить Північну вежу Всесвітнього торгового центру між 93 та 99 поверхами. Здіймається великий стовп диму від літака, що вибухнув усередині будівлі. Люди починають евакуюватися сходами, настає масова паніка. Журналіст BBC Стівен Еванс, який перебував у той момент у фоє Південної вежі, почув 2 чи 3 гучних вибухи.

У цей час американський президент-республіканець Джордж Буш-молодший перебуває у початковій школі імені Емми Букер у Сарасоті, штат Флорида. Перед тим як зайти в класну кімнату, йому повідомляє про теракт радник з національної безпеки Кондоліза Райс. Вона каже, що у Всесвітній торговий центр влучив двохмоторний комерційний літак, додаючи:

Це все, що ми знаємо наразі, містер президент.

Архівне відео Associated Press терактів 11 вересня:

О 9:03 Boeing 767-222 врізається у Південну вежу між 77 та 85 поверхами. Всі 65 осіб, які перебувають на борту лайнера, гинуть. Велика трійка американських телеканалів (CBS, NBC, ABC) починають показувати в прямому ефірі вежі-близнюки.

Цієї ж хвилини Джордж Буш-молодший заходить до класної кімнати Початкової школи імені Емми Букер.

Джордж Буш-молодший у початковій школі імені Емми Букер / Фото Wikipedia

О 9:04 ведучий Fox News Channel Джон Скотт згадує Усаму бен Ладена як потенційного підозрюваного в теракті. Голова адміністрації Білого дому Ендрю Кард каже американському президенту:

Другий літак вразив другу вежу. На Америку напали.

Ендрю Кард каже Джорджу Бушу-молодшого про другий теракт / Фото People

Реакція політиків та військових

О 9:25 представники ЦРУ, Держдепартаменту, Міністерства юстиції, оборони та Адміністрація федеральної авіації розпочинають пресконференцію, яка транслюється по телебаченню. Інформагенція Associated Press повідомляє каналу CNN, що атаки двох літаків на Всесвітній торговий центр є терактом.

О 9:29 Джордж Буш-молодший виступає перед вчителями з першою заявою щодо терактів.

Сьогодні ми мали національну трагедію. Два літаки вразили Всесвітній торговий центр. Це є очевидним терактом на нашу країну.

9:37 – Boeing 757-223 врізається в західний бік будівлі Пентагону, розпочинається пожежа. Ця частина будови має нові офіси, де нещодавно було зроблено ремонт. Всі 64 особи, які перебували на літаку, та 125 співробітників Пентагону гинуть.

Будівля Пентагону після теракту / Фото Wikipedia

9:41 – фотограф Associated Press Річард Дрю робить світлину чоловіка, що падає з Північної вежі. Ця світлина показала біль, який відчули люди, що перебували у центрі під час теракту. Згідно з даними Esquire, цією людиною міг бути, зрештою, Джонатан Брайлі.

Чоловік, що падає / Фото AP

9:45 – авіапростір США закрито. Жодний цивільний літак не міг потрапити на територію країни.

9:50 – Associated Press повідомляє, що літаки, які здійснили теракт, вилетіли з бостонського аеропорту Логан.

9:59 – Південна вежа падає.

Відео влучення літака в Південну вежу в прямому ефірі CNN:

У той самий момент, о 9:59 ранку отець Майкл Джадж був завалений сміттям, перебуваючи у вестибюлі Північної вежі. Це була перша жертва терактів 11 вересня.

Отець Джадж / Фото Wikipedia

10:03 – літак Boeing 757-222 розбивається на південний схід від Піттсбурга в окрузі Самерсет, штат Пенсільванія. Як пізніше стало відомо, пасажири літака стільниковим телефоном дізналися про атаки на Всесвітній торговий центр та вирішили запобігти терактові, знешкодивши терористів. У результаті літак, який ісламісти планували направити на Білий дім чи Капітолій, розбився.

Найперше відео, де зафіксували падіння четвертого літака, захопленого терористами:

10:13 – розпочалася евакуація співробітників ООН.

10:28 – падає Північна вежа.

10:43 – CNN повідомляє, що розпочалася масова евакуація з Вашингтона (округ Колумбія) та Нью-Йорку.

10:53 – скасовано праймеріз у Нью-Йорку.

13:04 – президент Буш вирушає в бункер стратегічного командування США, що в штаті Небраска. Звідти виголошує промову.

14:39 – мер Нью-Йорка Руді Джуліані під час пресконференції у відповідь на запитання про кількість жертв теракту заявляє:

Більше, ніж будь-хто з нас може витримати.

16:00 – новинні агенції з посиланнями на джерела високопосадовців ЦРУ передають, що головним підозрюваним у теракті є Усама бен Ладен.

Усама бен Ладен / Фото Wikipedia

17:20 – падає Всесвітній торговий центр-7. Це 47-поверхова будівля, яка знаходилася навпроти веж-близнюків.

20:30 – Джордж Буш-молодший робить відеозвернення, де каже, що теракти спрямовані на американський спосіб життя, і що "нас неможливо залякати".

Відеозвернення президента Буша-молодшого:

21:00 – резидент Буш-молодший збирає Раду з національної безпеки, де голова ЦРУ Джордж Тенет заявляє, що Аль-Каїда та Талібан в Афганістані є одним і тим самим. У відповідь, Буш каже:

Скажіть талібам, що ми з ними покінчили.

Буш та члени Ради з національної безпеки / Фото The White House

Мабуть, найбільш емоційним моментом, пов'язаним з терактами 11 вересня, є промова Буша-молодшого, виголошена трьома днями пізніше на звалищі решток Всесвітнього торгового центру. Поблизу президента стояв нью-йоркський пожежник Боб Беквіт. І саме там очільник Білого дому сказав фразу, яка увійде в історію:

Я чую вас, весь світ чує вас. І люди, які збили ці будівлі, незабаром почують усіх нас.

Промова Буша поруч з Беквітом:

Наслідки терактів

В результаті терактів 11 вересня:

загинули 2977 осіб – громадяни 78 країн світу;

понад 25 тисяч осіб були поранені;

загальні втрати склали 10 мільярдів доларів.

Але, мабуть, головним наслідком тих трагічних подій став початок боротьби зі світовим тероризмом. Основним об'єктом уваги американських спецслужб постав саудит Усама бен Ладен, який очолював рух ісламських радикалів Аль-Каїда. ФБР пропонувало за нього винагороду в 25 мільйонів доларів.

Згодом Усама бен Ладен написав "Лист до Америки", де назвав причини здійснення терактів 11 вересня:

підтримка США Ізраїлю;

санкції проти Іраку;

перебування американських військ на території Саудівської Аравії;

військова підтримка антиісламських рухів у світі (Ліван, Філіппіни, Чечня, Сомалі, Кашмір) .

Сюжет CBS Sunday Morning про 15-ті роковини терактів 11 вересня:

Загроза терактів з боку ісламських фундаменталістів стала темою номер один на Заході. Саме через це 7 жовтня 2001 року США разом зі своїми союзниками по НАТО розпочали антитерористичну операцію в Афганістані, де за інформацією спецслужб й переховувався терорист Усама бен Ладен.

Так розпочалася найбільш тривала війна НАТО в історії, яку ми спостерігаємо й зараз із перемогою в Афганістані руху Талібан, що встановив середньовічні порядки в країні, коли вперше перебував при владі у 1996-2001 роках.

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Що показали події 11 вересня

На думку голови Української Асоціації Американістики, доцента Київського національного університету імені Тараса Шевченка Макара Тарана, 11 вересня показало, що держава не може впоратися самотужки із загрозами національної безпеки. Тому треба об'єднуватись у міжнародні коаліції, щоб здолати терористів.

Через це, вважає історик, сучасний російський тероризм щодо України також повинен блокуватися зусиллями відповідного інституційного партнерства.

Важливість тих подій для сьогоднішнього дня – посилення глобальної воєнної активності США, яке почало розглядатися Росією і Китаєм як черговий цикл збереження американського гегемонізму. І це також спровокувало Іран та Північну Корею, які зробили ставку на ядерну зброю, як засіб захисту і посилення своєї суб'єктності,

– резюмував історик-міжнародник.

Макар Таран / Фото 5 канал

Хто винен у трагічних подіях

Для розслідування того, що ж сталося 11 вересня, було скликано державну комісію, яку очолив губернатор Нью-Джерсі Томас Кін. Впродовж 2002-2004 років було опитано понад 1200 осіб з 10 країн світу. Результатом роботи комісії став фінальний звіт, оприлюднений 22 липня 2004 року.

Комісія виявила серйозні прорахунки в роботі американських спецслужб, а також секретні матеріали щодо прощання пасажирів літаків, захоплених терористами, зі своїми рідними. Мабуть, найголовнішим питанням, на яке досі не отримало відповіді американське суспільство, є те, хто винен у тому, що сталося 11 вересня 2001 року.

Якщо коротко, то тут була провина як політиків, так і розвідувальних органів. Важливим нюансом є те, що ЦРУ ще за адміністрації Клінтона попереджало про терористичну загрозу від Аль-Каїди та особисто бен Ладена.

Директор ЦРУ у 1996-2004 роках Джордж Тенет ще наприкінці 1990-х підготував документ, який увійде в історію як Blue Sky Memo (Меморандум про блакитне небо). Така назва через те, що лише чисте небо необхідне для здійснення терактів. Цей документ було відправлено 29 грудня 2000 року до головнокомандувача з протидії тероризму в Білому домі Річарду Кларку.

Джордж Тенет 11 вересня 2001 року. / Фото Wikipedia.

Аналітик ЦРУ, який згодом очолюватиме відомство, Майкл Морелл під час події "9/11: Intelligence and National Security Twenty Years Later" від Белферського центру науки та міжнародних справ заявив, що існує парадокс попередження. Багато хто говорив про загрозу з боку ісламістів-радикалів, але не вжив відповідних заходів. До того ж, комісія віцепрезидента Ела Гора розробила рекомендації щодо авіабезпеки, які відхилив Конгрес. І аналогічні речі вже було затверджено після терактів 11 вересня.

Це щось в американському характері, що ми діємо лише тоді, коли щось трапилося. Можливо, бен Ладену пощастило з часом. Адміністрація Клінтона завершувалася, а Буша – починалася. Джордж Тенет найбільше говорив про Аль-Каїду, писав особисті листи Клінтону.

Майкл Морелл / Фото ЦРУ

Перспективи контртероризму за нових умов

Зараз США зіткнулися з не менш жахливою загрозою, ніж 20 років тому – це внутрішній тероризм. Мова йде про події 6 січня 2021 року, коли група прибічників експрезидента Дональда Трампа здійснила спробу держперевороту, увірвавшись до будівлі Конгресу США. Свої думки щодо майбутнього контртероризму були висловлені під час нещодавної дискусії від Атлантичної ради.

Помічник президента Байдена з питань національної безпеки Елізабет Шервуд-Ренделл заявила, що нині перед Штатами постали два виклики:

ефективна протидія тероризму;

об'єднання теми контртероризму в ширший контекст національної безпеки.

Елізабет Шервуд-Ренделл / Фото Wikipedia

Підсумовуючи, можна сказати, що події 11 вересня 2001 року шокували усіх та виявили вразливість вільного демократичного світу перед загрозами, які не завжди можна попередити. Минуло 20 років. Наразі необхідно переосмислити, чому люди вчиняють публічне насильство, та як можна об'єднатися в боротьбі зі світовим злом. В Україні, де вже 8 рік, на жаль, триває війна з Росією – це зрозуміло без жодних пояснень.