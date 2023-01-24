"Хто знає себе і ворога, ніколи не програє війни": українських розвідників вітають зі святом

Сьогодні, 24 січня, День зовнішньої розвідки України. Це свято офіційно відзначають вже вп'яте.

До привітань долучилися Володимир Зеленський, Головне управління розвідки, командувач Об'єднаних Сил ЗСУ, Служба безпеки та інші. Детальніше про це пише 24 Канал.

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Привітання від Президента України

Володимир Зеленський привітав особовий склад та ветеранів зовнішньої розвідки України з нагоди їх професійного свята. Президент наголосив, що Служба зовнішньої розвідки України в умовах війни з російським агресором є одним із ключових інструментів захисту національних інтересів держави.

Глава держави зазначив, що системне поєднання можливостей агентурної, технічної розвідки та потужних аналітичних ресурсів, творчий потенціал особового складу Служби сприяють ефективному проведенню розвідувальних і спеціальних заходів, а здобута ними інформація забезпечує прийняття виважених політичних та управлінських рішень на користь нашої країни і перетворюється у перемоги українських воїнів на полі бою.

Від імені українського народу Зеленський подякував розвідникам за віддану службу Вітчизні, наполегливість та сумлінне виконання службового обов'язку, які вони демонструють, виконуючи важливі завдання.

Переконаний, що особовий склад Служби зовнішньої розвідки України й надалі надійно стоятиме на захисті національної безпеки нашої держави. Зичу міцного здоров'я, незламності духу у відстоюванні незалежності та територіальної цілісності України і нових перемог у протистоянні з російським агресором,

– підкреслив президент.

Привітання від ГУР

Вітаємо бойових побратимів зі Служби зовнішньої розвідки України з професійним святом. Від вашої складної роботи залежать фундаментальні рішення України на шляху української нації до перемоги над ворогом,

– зазначили в ГУР.

І хоча титанічна праця військовослужбовців зовнішньої розвідки мусить залишатися за кадром через підвищені ризики, але саме їхній перманентний рух лезом бритви заради істини і свободи забезпечує волелюбним українцям впевненість у майбутньому, додали в ГУР.

"Ми, українські розвідники, як ніхто, усвідомлюємо — той, хто знає себе і ворога, ніколи не програє війни. Відтак переконані, панове, що успіх кожного з-поміж ваших завдань "із зірочкою" прискорює і зрештою призведе до колапсу людиноненависницької імперії зла.

Честь усім і кожному співробітнику Служби зовнішньої розвідки України! Слава Україні", – підкреслили в ГУР.

Командувач Об'єднаних Сил ЗСУ також долучився до привітань

Командувач Об'єднаних Сил ЗСУ привітав працівників та ветеранів Служби зовнішньої розвідки із професійним святом. Сергій Наєв наголосив, що вони роблять нелегку справу, здобуваючи інформацію, що допомагає ефективно нищити ворога на передовій та забезпечувати перевагу під час важливих переговорів з іноземними партнерами.

Своєю невтомною працею Ви забезпечуєте могутність, процвітання та успішність нашої держави, яка прагне жити у сім'ї вільних народів. Бажаю Вам сил та наснаги у подальшому втіленні задуманого, впевнено крокуючи до спільної перемоги,

– підкреслив Наєв.

Привітання від СБУ

Служба безпеки України також привітала колег з професійним святом. Наголосили: "Ми щодня робимо спільну справу, щоб наближати нашу Перемогу. Бажаємо сил і наснаги у боротьбі.

24 січня 1919-го в УНР було створено перший підрозділ загальнодержавної розвідки

З професійним святом розвідників привітав також очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін. Він нагадав, що саме в цей день у 1919 році в УНР було створено перший підрозділ загальнодержавної розвідки.

Сьогодні, як і понад 100 років тому, розвідники забезпечують надійний захист національних інтересів від зовнішніх загроз, зміцнюють обороноздатність нашої держави.

Бажаю кожному з вас витримки і наснаги у цій нелегкій справі, а також сімейного затишку і перемоги,

– підкреслив Лунін.

Зауважимо, що до привітань також долучився Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Омбудсмен побажав розвідникам наснаги і сил у роботі для перемоги України.

Зверніть увагу! День зовнішньої розвідки в Україні офіційно відзначають вже вп'яте. Це свято встановлене указом президента у 2018 році. Зауважимо, що 24 Канал також долучається до привітань наших розвідників.