День без поліетилену: скажи пакету ні!

3 липня відбудеться Міжнародний день відмови від поліетиленових пакетів та загальноукраїнська акція "День без поліетилену".

Головною метою акції є формування екологічною поведінки та світогляду населення; привернення увагу до проблеми забруднення довкілля, як наслідок надмірного використання одноразових пакетів.

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Для розуміння проблем використання поліетиленових пакетів перейдемо до невтішної статистики:

160 тисяч поліетиленових пакетів використовуються у світі щосекунди.

Щохвилини – 10 мільйонів.

5 трильйонів пакетів виробляється на рік.

В Україні щорічно середньостатистична людина використовує більше 500 одноразових поліетиленових пакетів , в той час як у Німеччині це значення не перевищує 45.

У середньому одна українська сім'я використовує 15 пакетів за один похід до супермаркету.

Від 1% до 3% пакетів піддаються вторинній переробці по всьому світ

1977 – рік появи пакетів у супермаркетах.

Пластик є штучно синтезованою сполукою, період розпаду якої триває до 1000 років .

Пластиковий пакет забруднює довколишнє середовище, коли починає розпадатися – мікрочастинки просочуються в ґрунт, несучи отруту для рослин.

Пластикові пакети – поширена причина загибелі морських тварин , котрі плутають їх із їжею.

Велика тихоокеанська сміттєва пляма – величезне скупчення сміття, водночас і поліетиленових пакетів.

Пластик виробляється з невідновлюваних ресурсів, таких як нафтопродукти та природній газ, видобуток яких шкодить довкіллю.

Яким чином вирішується ця екологічна проблема?

Безумовно важливу роль у вирішенні цієї проблеми відіграє екологічна політика держав та міждержавні угрупування. Так, про повну або часткову відмову від пластику заявили понад 40 країн світу. В Євросоюзі до 2021 року хочуть заборонити поліетиленові пакети, одноразовий посуд, соломинки, тощо. Цю ініціативу уже підтримали понад 250 компаній відомих брендів.

Як в Україні борються з надмірним використанням поліетиленових пакетів?

На законодавчому рівні наразі не діє ніяких законів щодо цього, але нещодавно було зареєстровано законопроект про зменшення кількості пластикових пакетів в цивільному обігу № 9507 від 28.01.2019, який передбачає заборону реалізації поліетиленових пакетів з товщиною стінки до 50 мікрон з 1 січня 2022 року. Також законопроектом передбачено обов'язкову сертифікацію пакетів на придатність до біорозкладу (для біорозкладних пакетів) у відповідності до національних стандартів з 1 січня 2021 року.

Хоча ще далеко до повної відмови від використання, але початок покладено.

Чи можу я якось допомогти?

Безперечно, і є безліч шляхів як це зробити. Ось декілька з них:

Відмовтесь від зайвого використання пакетів. Фрукти та овочі, що мають власну захисну оболонку не варто класти в пакет (банани, помаранчі, мандарини, картопля, баклажани, морква, помідори та багато інших). Також пакет не потрібен для молока, сиру, борошна та інших продуктів, які вже були попередньо запаковані. Придбайте або зробіть власні торбинки для походів до магазину. А щоб не забувати їх вдома, розкладіть по сумкам чи рюкзакам, що носите, покладіть в машину. Якщо є вибір між покупкою товару в поліетиленовій упаковці та екологічній (наприклад паперовій) віддавайте перевагу другому варіанту. Відмовляйтеся від пакету на касі!

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Замість одноразового поліетиленового пакету використовуйте так звані "некульки" – торбинки , що зроблені з тонкої тканини, що легка й майже прозора. Їх можна як зробити самостійно, так і придбати в крамниці екотоварів NoWaste Shop. Тепер ваш похід до крамниці відбуватиметься без зайвого використання непотрібних пакетів! Якщо вже придбали пакет, то неодмінно здайте його на переробку! Дізнайтеся, де в вашому місті розташовані пункти прийому вторинної сировини та ставайте їх постійними відвідувачами.



Здавайте відходи на переробку

Звісно, жити за принципом найменшого супротиву легше, ніж перейматися проблемами довкілля, але наше майбутнє на цій планеті потребує того, аби піклуватися про нього. То чом би не почати з себе, та не стати трохи екологічнішим?

Приєднуйтесь до Міжнародного дня відмови від поліетиленових пакетів та загальноукраїнської акції "День без поліетилену"!

Більше того, чому б не збільшити тривалість цієї акції до тижня, місяця, а може й року? Чому б не зробити її безкінечною? Якщо порівнювати здоров'я планети зі здоров'ям людини, то очевидно, що чистити зуби треба не раз на рік. Чи не так?

Спільними зусиллями ми зможемо зменшити використання поліетиленових пакетів та залучити ще більше людей до екологічного способу життя.

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