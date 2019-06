Що відбувається на Землі: унікальний сайт показує зміни клімату

Мета цього проекту привернути увагу світової спільноти до такої глобальної екологічної проблеми як зміна клімату.

Для порівняння взято період часу з 1901 по 2018 рік. Візуалізація змін зроблена за допомогою графіків, що ілюструють зростання середніх температур за останнє століття.

Важливо: МВФ збирається запровадити податок на вуглекислий газ у всьому світі

В основу покладено дані організації Berkeley Earth, яка досліджує зміни клімату.



Візуалізація змін клімату в світіі з 1850 по 2018 рік

Кожна смуга зображує середньорічну температуру на планеті, в регіоні або країні. Практично в кожній країні або регіоні в останні роки смуги перетворюються блакитного на переважно червоний, що поначає стрімке підвищення температур.

Чому на графіку немає цифр? Ці графіки спеціально розроблені, щоб бути максимально простими для розуміння та використання. Існують багато інших джерел інформації, які надають більш конкретні відомості про те, як змінилися температури, а ці графіки дозволяють спілкуватися з мінімальними науковими знаннями, необхідними для розуміння їхнього значення.

На сайті також є зображення температурних змін України, де червоні смужки не можуть не викликати занепокоєння.



Візуалізація змін клімату в України з 1901 по 2018 рік

Абсолютно все – вони вільні у використанні! Візуалізацію можна легко завантажити. Автор сайту закликає робити це та ділитись зображеннями у соцмережах з хештегом #ShowYourStripes.

Вже багато людей залучилися до поширення цієї інформації.

Метеоролог Тевін Вутен, вдягнув краватку, що зображує так звані "warming stripes", смужки, що ілюструють зміну температур.

Англійський пост-хардкор гурт Enter Shikari також залучився до цієї акції, розмістивши ілюстрацію на задньому фоні сцени на своїх концертах.

Люди, поширюючи інформацію, здійснюють задум Еда Хокінса: підвищують обізнаність людства щодо кліматичних змін нашої планети.

Тут можна побачити одночасно зміну температур кожної країни на мапі світу.

Today is the #SummerSolstice and #ShowYourStripes day, where people all over the world are thinking about #ClimateChange.



Here is a #ClimateStripes inspired animation.



Share your own climate stripes from https://t.co/SnXAE0MZaq pic.twitter.com/a6h4CXpmYK