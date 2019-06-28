10:18
28 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      G20 ПАРЄ КОНСТИТУЦІЯ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Нові розробки росіян з AliExpress. Кокаїновий метод Путіна
      Вєсті Кремля
      21:42, 27 червня
      Вєсті. UA: Армія клонів в Раді. Іво Бобул спішить на допомогу
      Вєсті.UA
      20:56, 27 червня
      Чому українці потрапляють у туристичні шахрайства та як отримати компенсацію за затримку рейсу
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від ДТСААФ до ТСО
      Згадати все
      23:32, 26 червня
      Телеканал новин 24 Блоги Анастасія Григорова
      G20 ПАРЄ КОНСТИТУЦІЯ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Анастасія Григорова

      Що відбувається на Землі: унікальний сайт показує зміни клімату

      759
      Кліматичні зміни нашої планети – глобальна екологічна проблема
      Кліматичні зміни нашої планети – глобальна екологічна проблема

      Ед Хокінс – кліматолог, вчений з Університету Редінга, що у Великий Британії, створив сайт, який показує кліматичні зміни у різних регіонах та країнах світу.

      Мета цього проекту привернути увагу світової спільноти до такої глобальної екологічної проблеми як зміна клімату.

      Для порівняння взято період часу з 1901 по 2018 рік. Візуалізація змін зроблена за допомогою графіків, що ілюструють зростання середніх температур за останнє століття.

      Важливо: МВФ збирається запровадити податок на вуглекислий газ у всьому світі

      В основу покладено дані організації Berkeley Earth, яка досліджує зміни клімату.

      Візуалізація змін клімату в світіі з 1850 по 2018 рік
      Візуалізація змін клімату в світіі з 1850 по 2018 рік

      Що показують графіки?

      Кожна смуга зображує середньорічну температуру на планеті, в регіоні або країні. Практично в кожній країні або регіоні в останні роки смуги перетворюються блакитного на переважно червоний, що поначає стрімке підвищення температур.

      Чому на графіку немає цифр? Ці графіки спеціально розроблені, щоб бути максимально простими для розуміння та використання. Існують багато інших джерел інформації, які надають більш конкретні відомості про те, як змінилися температури, а ці графіки дозволяють спілкуватися з мінімальними науковими знаннями, необхідними для розуміння їхнього значення.

      На сайті також є зображення температурних змін України, де червоні смужки не можуть не викликати занепокоєння.

      Візуалізація змін клімату в України з 1901 по 2018 рік
      Візуалізація змін клімату в України з 1901 по 2018 рік

      Що можна зробити з цією графікою?

      Абсолютно все – вони вільні у використанні! Візуалізацію можна легко завантажити. Автор сайту закликає робити це та ділитись зображеннями у соцмережах з хештегом #ShowYourStripes.

      Вже багато людей залучилися до поширення цієї інформації.

      Метеоролог Тевін Вутен, вдягнув краватку, що зображує так звані "warming stripes", смужки, що ілюструють зміну температур.

      Англійський пост-хардкор гурт Enter Shikari також залучився до цієї акції, розмістивши ілюстрацію на задньому фоні сцени на своїх концертах.

      Люди, поширюючи інформацію, здійснюють задум Еда Хокінса: підвищують обізнаність людства щодо кліматичних змін нашої планети.

      Тут можна побачити одночасно зміну температур кожної країни на мапі світу.

      Підтримайте цю акцію: поширюйте інформацію з позначкою #ShowYourStripes щодо цієї екологічної проблеми. Тільки змінивши свій світогляд та спосіб існування ми можемо виправити всю шкоду, яка завдана нашій планеті.

      Дослідження: Вчені заявили, що до 2190 року загинуть 20% живих організмів на Землі

      blog_ava
      Трансфери команд УПЛ: онлайн
      сьогодні
      3434
      Автор: Анастасія Григорова
      Теги: Новини України Публікації клімат Наука
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      День Конституції: маловідомі факти про Основний Закон України
      сьогодні , 10:00 День Конституції: маловідомі факти про Основний Закон України
      Наталя Сколоздра 3835
      Головні новини 27 червня: емоційний брифінг Зеленського, звільнення полонених, ураган у Києві
      сьогодні , 09:05 Головні новини 27 червня: емоційний брифінг Зеленського, звільнення полонених, ураган у Києві
      5097
      Що відбувається на Землі: унікальний сайт показує зміни клімату
      сьогодні , 09:01 Що відбувається на Землі: унікальний сайт показує зміни клімату
      Анастасія Григорова 757
      Телевизионный триумвират Медведчука: чем рискует Украина
      27 червня , 23:30 Телевизионный триумвират Медведчука: чем рискует Украина
      Павло Казарін 746
      Як судді голосують за вказівками керівництва: з'явився аудіозапис таємних зборів
      27 червня , 22:34 Як судді голосують за вказівками керівництва: з'явився аудіозапис таємних зборів
      Роман Маселко 988
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук