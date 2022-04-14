"Денацифікація" медзакладів: росіяни пошкодили понад 300 лікарень в Україні

Окупанти обстріляли 324 українські лікарні, 24 з них знищені вщент. При цьому щодня цей перелік поповнюється новими медзакладами.

Про це розповів заступник міністра охорони здоров'я Олексій Яременко. Як тільки територія звільняється від окупантів, починають роботи з відновлення лікарень.

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У МОЗ планують відновлення та відбудову лікарень

Зокрема, міністерство вже розпочало планувати відновлення і відбудову лікарень. Наразі МОЗ працює над комплексним планом, де саме будуватимуться лікарні, в якому вигляді вони будуть відновлені та які послуги надаватимуть,

– пояснив Яременко.

Він пояснив, що поки лікарні та поліклініки відбудовуватимуть, то у деяких населених пунктах працюватимуть мобільні шпиталі. Щодо медзакладів, які пошкоджені, то в них передусім проведуть косметичний ремонт.

Міністерство працює з міжнародними партнерами

Тим часом міністерство працює з міжнародними партнерами, аби лікарні відновити якнайшвидше. До постраждалих регіонів активно надсилають гуманітарну допомогу. Загалом до України надійшло 3 234 тонни медичної допомоги, її вартість 3,2 мільярда гривень.

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