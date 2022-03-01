"Денацифікувати" Україну просто – росіянам треба піти шляхом російського корабля

Росіяни виклали свої вимоги під перемовини. І там є звичні хотєлкі про скажіть "нєт" НАТО (нейтральність), визнання окупованих територій Донбасу й Криму, а також оця хотєлка хворої людини – "денацифікація".

Шизофренія по-кремлівськи

Ну що за люди. Воно проводять мирні перемовини і вимагають від нас вбивати нацистів-окупантів. Тобто вимагають у нас їх вбивати. Що у людей в голові.

Актуально Гумор – маркер перемоги України над окупантами

Денацифікувати Україну для росіян зараз дуже просто – піти шляхом, вказаним російському кораблю.



Українські Герої дали зрозуміти загарбникам, куди їм слід прямувати / Фото ITC.ua

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