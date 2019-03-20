"Денег нет, но вы держитесь": як "покращилось" життя кримчан, які хотіли в Росію?

Через анексію Криму Росія вже зазнала економічних втрат на 50 мільярдів доларів – а це, на хвилиночку, річний бюджет України. Виникає єдине питання до росіян – воно того варте? Навіщо була анексія півострова і окупація Донбасу? Чесне слово, якийсь дитячий садок з тими іграми Москви в імперію зі збиранням "ісконна русскіх зємєль".

Нащо Росії знадобився ще один регіон у своїй юрисдикції? Йтак має вже 83 суб'єкти, є про що піклуватися і що покращувати. Для чого Москві до тих Адигей, Бурятій, Дагестанів, Карелій, Татарстанів та Удмуртій ще й Крим знадобився? Хіба там є якісь унікальні поклади нафти чи алмазів, аби заради них було організовувати військове вторгнення? Чи може в Криму якісь інші унікальні ресурси знаходяться, які конче знадобилися Москві? Що це може бути? Може усе те було заради отримання унікального людського ресурсу, тих місцевих мешканців Криму, які останні півстоліття жили з того, що влітку здавали курортникам свої халупи й торгували по пляжах вареною кукурудзою та "пахлавой мєдовой"?

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Експерти кажуть, що Росія нині перетворює Крим на військову базу. Але для цього РФ насправді не треба було анексувати півострів, вона й до того мала в українському Криму свої військові бази й могла там таємно розміщувати усе що завгодно, якщо вже боялася Москва міфічної атаки з боку країн НАТО.

Саме тому я абсолютно певен, що анексія півострова була помилкою Москви. Яка завдала Росії чималі втрати в економіці. Проте, зізнатися у своїй помилці кремлівський карлик не спроможний, відтак з бюджету Російсії вже 6 рік поспіль виділяються шалені гроші на фінансування цього відверто збиткового кримського регіону. Гроші на регіон виділяють, звісно, з кишень інших росіян – яким урізають пенсії і підвищують податки.

Оскільки снігова лавина санкцій та втрат російської економіки від анексії Криму постійно набирає обертів, то в тамтешній Держдумі придумали новий спосіб як розжитися грошенятами на Крим – в України. Мовляв, Україна з 1991 року завдавала Криму збитків, а відтак і має за ці 25 років заплатити компенсацію.

Звісно, абсурдність таких претензій настільки перевищує межі розумного, що їх і обговорювати складно – це фактично маячня божевільного. Ну, це наче рейдери, які віджали в хазяїна квартиру, потому від нього ще й грошей вимагають, щоб вони могли комірне за “віджату” квартиру платити і ремонт новий зробити. Але в Держдумі Російсії нічого дивного у цьому не бачать, більше того, там вже створили з депутатів комісію – рахують, скільки грошей від України вимагати за Крим.

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Звісно, це повна маячня. Але така ініціатива Держдуми цікава тим, що демонструє відчайдушний пошук Росією грошей на утримування Криму. "Денег нет, но вы держитесь", – зізнавався мешканцям Криму російський прем'єр ще три роки тому.

До речі, журналісти ВВС розшукали ту пенсіонерку, яка особисто жалілася Медведєву, що через зростання цін та комуналки вона не може прожити на 8,5 тисяч рублів російської пенсії. Так от, з травня 2016-го, коли вона поспілкувалася з Медведєвим і він відповів їй, що "грошей немає", феодосійській пенсіонерці ы копыйки не додали. Тоді як ціни і комуналка, звісно, в Криму зросли ще більше. Найдивныше те, що мешканка Феодосії не припиняє і тепер славити Путіна і Росію, хоча й робить це на досить відчутному суржику. Жынка додаэ, хоча грошей їй тепер катастрофічно не вистачає, але ж город та ще одна робота дозволяють їй якось зводити кінці з кінцями.

Я передивився те коротке інтерв'ю кримської пенсіонерки журналістам ВВС і мені відверто стало її шкода. Це насправді наша біда, що ми українці досить жалісливі, адже я чудово розумію, що в 2014-му ця пенсіонерка з усіх своїх сил кричала "Расєя-Расєя" й серед перших бігла на референдум. Але я також розумію, що робила вона це не від великого розуму. І більш аніж певен, що телевізор з російськими каналами у будинку цієї феодосійської пенсіонерки не вимикається ані на хвилину впродовж, мабуть, років двадцяти.

Підсумую: абсолютно певен, що вже усі в Росії насправді чудово розуміють, що анексія Криму була дурістю. Жодних дивідендів від того Росія не отримала, натомість зазнала величезних фінансових та репутаційних втрат. Й усі в Росії чудово розуміють, що Крим доведеться Україні повертати. Утім, навіть найрозумніші з росіян, як от ліберальний публіцист Віктор Шендерович, визнають, що за живого Путіна Росія цього не зробить…

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