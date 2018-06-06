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Деньги на ветер: как правильно инвестировать в ветроэнергетику

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Ветроэнергетика
Ветроэнергетика / Альтернативные источники энергии

В Украине умеют выбрасывать деньги на ветер. При том, что потенциал страны позволяет более разумно использовать данное природное явление в качестве источника энергии.

Мы только учимся инвестировать "в ветер", используя возможности зеленого тарифа. В Европе этот тариф – индикатор промышленного и инновационного развития. У нас же – возможность заработать на импорте оборудования для ветропарков и подсадить страну на иглу чужих технологий.

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На самом деле работа по привлечению инвестиций в сектор началась в 2009 году, когда Верховной Радой был разработан Закон для стимулирования локальных производителей. Логика была правильная: хочешь получить зеленый тариф – обеспечь местное производство.

Однако в 2015-м норму заменили надбавкой за использование украинских материалов при строительстве ветростанций. Это решение фактически отменило стимулы к росту украинской составляющей. Ведь зеленый тариф на ветер составляет 11 евроцентов при локализации производства и 10 – для импортеров. При том, что в Украине можно приобрести иностранное оборудование в кредит под 3-5% на 15 лет. В таких условиях инвестору выгоднее привезти в страну и установить готовые узлы, чем заниматься внутренним производством.

Поэтому реальных украинских производителей можно сосчитать на пальцах одной руки, не загибая всех пальцев. Этот бизнес гораздо менее доходный и более сложный, чем импорт иностранного оборудования. Те, кто налаживает в Украине внутреннее производство, делают это, пытаясь доказать себе и стране, что мы способны освоить инновации и современные технологические процессы.

Локализацию могло бы стимулировать увеличение разницы в тарифах для местных производителей и импортеров. Хотя бы до 20%. Допускаю даже общее снижение зеленого тарифа до европейского уровня – 10 евроцентов к 8. Однако подобные решения блокирует лобби отраслевых импортеров – на парламентском уровне и информационными атаками в медиа. Для экспертов попытки дискредитировать украинскую продукцию в пользу импорта выглядят неубедительно. Но этого информационного шума достаточно, чтобы затормозить развитие в Украине инновационной индустрии.

Из-за этого противодействия зеленый тариф не стал для Украины драйвером развития энергетики и сопутствующих отраслей. Ведь закупая импортное оборудование, предприниматель платит за чужие рабочие места. Вместо того чтобы конвертировать деньги в рост национального ВВП и развитие высоких технологий в своей стране.

Показателен пример Германии, где в начале 90-х за счет зеленого тарифа создали около 1 миллиона рабочих мест. Теперь это страна номер один в технологиях альтернативной энергетики. За счет ветрогенерации там получили развитие инновации в градостроении, транспортной отрасли и логистике, науке и промышленности.

В Украине также есть предприятия, которые инвестируют в локальное производство. Так, в Краматорске на базе нескольких заводов проектируются, изготавливаются и собираются 90% технологических составляющих турбины ветрогенератора – коробка передач, генератор, трансформаторы, башня, валы, редуктора.

С 2010-го там производят турбины мощностью 2 МВт, позже освоили 2,5 МВт, 3,2 МВт, 3,5 МВт. За эти годы компания построила для Украины свыше 80 установок. Больше половины из них собраны на украинских предприятиях с национальными комплектующими.

Украинские технологии в ветроэнергетике оценили в Германии и Казахстане. Первый в Казахстане ветропарк "Ерейментау" общей мощностью 45 МВт спроектировали, построили и установили украинские специалисты. Все оборудование собиралось в Украине. Причем, климатические условия в Казахстане крайне сложные, и к турбинам выдвигаются особые требования. Сегодня установки работают на 10% лучше, чем было запланировано, а сам ветропарк называют национальной гордостью Казахстана.

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В ближайшее время в Краматорске представят еще одну технологическую инновацию – ветрогенератор мощностью 4,5 МВт. Диаметр окружности ротора установки достигнет почти 150 метров. Проект украинских инженеров является ноу-хау даже для Германии, где аналогичный показатель у новейших турбин не превышает 130 метров. Более того, в настоящее время на европейском материке вообще нет турбин с таким диаметром ротора.

Технологии ветряной энергетики стимулируют инновации в транспорте и логистике негабаритных грузов. По автомобильным дорогам Европы невозможно возить изделие длинной 70 метров, каковой является лопасть проектируемого в Краматорске ротора. Поэтому приходится искать новые решения. Кстати, предыдущее поколение лопастей, длинной в 50 метров, тоже требовало новых технологий, которые наши специалисты нашли.

Сегодня мы говорим не только о становлении рынка альтернативной энергии, но, по сути, о формировании новой отрасли, которая обеспечивает людей работой и стабильным доходом. Средняя зарплата в сфере ветроэнергетики по Украине составят почти 15 тыс. грн.

Установка каждой украинской турбины – это 2-3 новых рабочих места в сервисе на 25 лет. В настоящее время в украинском сервисном центре работают 130 квалифицированных специалистов. Причем диспетчерский пункт в Краматорске обслуживает не только украинские турбины, но и немецкие с казахстанскими.

Я убежден, что локализация инновационного производства стимулирует украинских производителей и проектировщиков думать и работать по-европейски. Создавая украинские программные комплексы, мы оптимизируем технологические процессы, снижая себестоимость. Освоение производства турбин в Украине создает поле деятельности малому и среднему бизнесу. Речь идет о производстве пластика, кабелей, штуцеров, трансформаторов, сигнальной аппаратуры, о высокотехнологичной сфере услуг.

Но чтобы создавать суперсовременное оборудование, нужны грамотные специалисты. И для этого в высших учебных заведениях должны появляться профильные факультеты, совместные учебные программы с ведущими европейскими вузами. Это можно осуществить на базе Донбасской машиностроительной академии или НТУУ "КПИ" имени И. Сикорского. С возможностью получения квалификации и сертификата международного образца.

Отдельно остановлюсь на рисках. В последнее время в Верховной Раде актуализировалась подготовка законопроекта по рекомендациям Международного агентства по ВИЭ (IRENA). Речь идет о разработке механизма аукционов и введении квот на генерацию электроэнергии из возобновляемых источников.

Мировой опыт в данном вопросе, безусловно, ценен для Украины. Но безответственно подходить к его имплементации без учета национальных особенностей. Непродуманные изменения правил негативно отразятся на инвестиционной привлекательности сектора. Сегодня нельзя создавать аукционы. Достаточно просто понизить стоимость энергии солнца и ветра.

Чтобы реформа стала эффективной, к ее обсуждению необходимо привлекать всех участников рынка и исполнителей. Это поможет диверсифицировать риски в дальнейшем. Государство обязано лоббировать интересы своих граждан и национального производителя. А значит принимать решения на законодательном уровне грамотно и долгосрочно. Если мы действительно стремимся стать высокотехнологичной страной.

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Автор: Максим Єфімов
Теги: Новини політики Гроші Публікації Електроенергія Сонячна енергетика Енергетика
Джерело: 24 Канал
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