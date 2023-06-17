Помер викривач документів Пентагону Еллсберг: що відомо про "найнебезпечнішу людину Америки"

У віці 92 років помер колишній військовий американський аналітик Деніел Еллсберг. Свого часу він викрив масштаби участі США у війні у В'єтнамі.

Про смерть діяча повідомили його рідні. Відомо, що Еллсберг помер у себе вдома в Кенсингтоні від раку підшлункової залози.

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Що відомо про злив документів Пентагону у 1971-му

Десятиліттями Еллсберг був невтомним критиком військового втручання США у В'єтнам. Його опозиція кристалізувалась у 1960-х роках, коли він консультував Білий дім щодо ядерної стратегії та оцінював війну у В'єтнамі для Міністерства оборони.

Те, що Еллсберг дізнався в той період, лягло тягарем на його сумління. Наслідком цього тягаря стала публікація документів Пентагону – 7 тисяч сторінок, які викривають обмани багатьох президентів США.

Документи суперечили публічним заявам уряду про війну, а викриття, які вони містили, допомогли покласти край конфлікту та, зрештою, сприяли падінню президента Річарда Ніксона.

"Документи Пентагону" спричинили конфлікт щодо першої поправки між адміністрацією Ніксона та газетою The New York Times, яка першою опублікувала статті, засновані на документах. Влада вважала це шпигунством, яке поставило під загрозу національну безпеку, однак Верховний суд США виніс рішення на користь свободи преси.

У 1971 році колишнього американського військового аналітика називали "найнебезпечнішою людиною Америки".

Еллсберг намагався притягнути уряд до відповідальності

Після зливу документів федеральний суд Лос-Анджелеса звинуватив Еллсберга в крадіжці, шпигунстві, змові та інших злочинах. Але перш ніж присяжні змогли винести вердикт, суддя відхилив справу, посилаючись на серйозні порушення уряду, включно з незаконним прослуховуванням.

Еллсберг продовжував свої спроби притягнути уряд до відповідальності багато років після витоку "Документів Пентагону".

Після того, як у лютому Еллсбергу діагностували рак підшлункової залози та сказали, що йому залишилося жити від трьох до шести місяців, він провів останні місяці, розмірковуючи над "Документами Пентагону" та подібними викриттями.

Коли я скопіював "Документи Пентагону" в 1969 році, у мене були всі підстави думати, що я проведу решту свого життя за ґратами. Це була доля, яку я б із задоволенням прийняв, якщо це означало би прискорення закінчення війни у В'єтнамі, яким би малоймовірним це не виглядало,

– йшлося у листі Еллсберга до Washington Post.

Видання Politico опублікувало 4 червня інтерв'ю з Еллсбергом, в якому запитало його, чи варто ризикувати бути викривачем, зважаючи на те, що це не зробило уряд більш чесним.

Попри все, є шанс, що це може бути вартим того. Коли ми стоїмо перед лицем величезної катастрофи. Коли ми на межі того, щоб підірвати світ через Крим, Тайвань чи Бахмут,

– сказав аналітик.