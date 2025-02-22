Два роки жив в Україні та шпигував на Росію: у Москві під наглядом перебуває американець

Американець Деніел Мартиндейл жив в Україні протягом двох років. Чоловік співпрацював з Росією та передавав їй інформацію про українські Сили оборони.

Наразі Мартиндейл перебуває у Москві. За його пересуванням стежать російські спецслужби, передає 24 Канал з посиланням на інтерв'ю американця The Wall Street Journal.

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Що відомо про Деніела Мартиндейла

За даними видання, для Мартиндейла Росія символізувала "традиційні цінності", від яких, як він вважає, відмовилися США. Окрім цього, американець заявив, що хотів би бути в Росії у випадку початку Третьої світової війни. У WSJ пояснюють, що Кремль намагається представляти себе ідеологічним союзником американців, які незадоволені своєю країною.

Зокрема, російський диктатор Владімір Путін у серпні 2024 року запровадив посвітку на проживання для людей, які виступають проти "деструктивного неоліберального ідеологічного порядку денного у своїх країнах" і поділяють "традиційні російські духовні та моральні цінності".

У матеріалі видання розповідають, що Мартиндейл виріс в Індіані на фермі з шістьма братами й сестрами. Батьки прищепили хлопцю "глибоку недовіру до уряду США". У 2001 році сім'я переїхала до Китаю, де займалася землеробством і проповідувала Євангеліє.

Згодом Мартиндейли подружилися з сусідом, який представився як російський розвідник. Разом з дружиною він перевіз їх через кордон на Далекий Схід. Там вони побачили занедбані колгоспи з великими ділянками неподалік від Владивостока, які нібито можна було дешево орендувати.

Окрім цього, сім'я американця також розхвалювала російське сільське господарство і повагу до "традиційних цінностей" на державному рівні. Як пише WSJ, цей досвід викликав у Дена Мартиндейла "глибоку тягу до Росії". За словами його батька, відтоді чоловік мріяв переїхати на Далекий Схід, одружитися з росіянкою та займатися фермерством.

Згодом він таки зміг переїхати до Росії, почав вчити російську у Владивостоці та викладати англійську. Через рік Москва депортувала американця за порушення трудового законодавства і заборонила повертатися протягом п’яти років.

Внаслідок цього 2020 року Мартиндейл вступив до ветеринарної школи в Білорусі. Однак, в аеропорту Мінська його не пустили в країну. Під час пандемії COVID-19 американець переїхав на південь Польщі, викладав англійську та жив у церкві, куди його запросили священники.

Як Мартиндейл потрапив до України

Після початку повномасштабної війни Мартиндейл вирішив на велосипеді поїхати в Україну. Американець попрямував автостопом до Києва, зв’язався з росіянами через акаунт у Telegram і попросив про зустріч. Після цього вони направили його "далі на схід".

Потрапивши під вплив російської пропаганди, Мартиндейл виправдовував воєнні злочини Кремля і звинувачував США у "фінансуванні розколу" між Україною та Росією. У Києві його затримали, але незабаром відпустили, адже вирішили, що він не шпигун.

Після майже двох місяців дороги велосипедом, потягом і машиною Мартиндейл опинився на сході України. Він оселився в селі Богоявленка Донецької області за менше, ніж 15 кілометрів від лінії фронту, яке контролювали Сили оборони.

Там чоловік допомагав місцевим жителям по господарству. Українці думали, що він є міжнародним спостерігачем або найманецем, який збирає розвіддані. Однак, попри це, запрошували його в гості.

Мартиндейл відстежував переміщення і позиції українських військових, зокрема місце розташування командного центру, та передавав інформацію своїм російським контактам. Американець також зміг втертися в довіру до двох українських медиків під час того, як в Богоявленці перебували Сили оборони.

Окрім цього, він навіть спробував зробити саморобну бомбу, але натомість підпалив свій будинок. Перед початком наступу росіян восени 2024 року Мартиндейл залишився в селі та, за наказом російських контактів, на чотири дні забився в підвал, харчуючись консервами та сухарями.

Згодом російські війська вивели його на захоплену росіянами територію, а далі з конвоєм відправили в напрямку Ростова-на-Дону. Мартиндейл боявся, що його взяли в полон і обміняють на "цінного російського полоненого", але після того, як він пройшов тест на детекторі брехні, росіяни відправили його до Москви.

Там російський пропагандист публічно оголосив, що Мартиндейл був російським шпигуном. Натомість американець показав свій спалений паспорт США, заявивши, що "ще вчора" був готовий обміняти його на російський.

За даними видання, шпигун отримав тимчасовий політичний притулок. Тепер він може податися на отримання російського громадянства. Однак, в інтерв'ю Мартиндейл поскаржився, що живе під пильним наглядом спецслужб Росії, які кажуть йому, "куди він може піти, а куди ні", і що він "не на 100% вільна людина".