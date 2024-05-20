Поповнення чемпіонських поясів: Денис Берінчик – чемпіон світу у легкій вазі

Денис Берінчик вперше у своїй кар’єрі став чемпіоном світу з боксу. У поєдинку, що відбувся у ніч з 18 на 19 травня у Сан-Дієго (США), українець здобув перемогу над мексиканцем Емануелем Наваррете і отримав пояс WBO у легкій вазі.

Для мексиканця цей бій був вже четвертим за чемпіонський статус, інформує 24 Канал. Берінчик здобув свій пояс з першого разу.

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Поєдинок завершився після 12 раунду, судді роздільним рішенням присудили перемогу українцю.

Загалом Берінчик провів в рингу 19 професійних поєдинків без жодної поразки, а 9 з них завершив достроково.

Ця перемога – для моїх побратимів і для усієї України,

– наголосив український боксер.

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