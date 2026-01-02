Після провальної "ліквідації": у Росії знову оголосили в розшук засновника РДК Дениса Капустіна

Росія не полишає спроб ліквідувати засновника Російського добровольчого ко Дениса Капустіна. Його знову оголосили в розшук.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на видання "Медуза".

Що відомо про Капустіна?

Вбити Капустіна намагалися російські спецслужби. Його Путін вважає особистим ворогом.

Про "смерть" командира РДК повідомили наприкінці 2025 року. Але уже 1 січня у ГУР заявили, що він живий.

Загалом спецоперація під час якої вдалося зберегти життя Капустіна тривала понад місяць.

Уже 2 січня МВС Росії знову оголосило командира РДК у розшук.

У базі російського МВС Капустін з'явився вперше 2023 році. У Росії його заочно засуджено до довічного терміну у справі про вторгнення ЗСУ на територію Брянської області, за держзраду і тероризм.

Інші деталі