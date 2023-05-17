Під Бахмутом загинув Денис Кривий, його неймовірні фото публікував National Geographic

Під Бахмутом, рятуючи поранених побратимів, загинув фотограф-натураліст Денис Кривий. Світлини Дениса публікувалися в National Geographic.

Як розповів його колега Володимир Галузінський, Денис пішов захищати Україну навесні 2022 року добровольцем та був у Силах спеціальних операцій.

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Денис робив неймовірні світлини

Кривий займався пейзажним та репортажним фото, опанував анімалістику, аерофотографією. Денис отримав блакитну стрічку FIAP (Міжнародна Федерація Фотомистецтва).

В ІМІ зазначають, що Денис став 58-м медійником, який загинув унаслідок російської агресії.

Виставки фоторобіт Кривого проводили у багатьох містах України, а деякі роботи зберігаються у країнах Європи, Північної Америки та Азії. Він також співпрацював із National Geographic Ukraine.

В знак пам'яті Дениса, публікуємо його фото

Автор усіх фото – Денис Кривий