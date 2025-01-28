Віддав життя за Україну: у боях на Донеччині загинув Денис Шайдуров

Україна продовжує втрачати свої кращих синів та дочок. На фронті загинув український захисник Денис Шайдуров.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Селидівську МВА. На момент смерті Герою було 42 роки.

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Що відомо про Дениса Шайдурова

У Селидівській МВА розповіли, що Денис Анатолійович Шайдуров народився 10 травня 1982 року в місті Селидове. В 2010 році він закінчив Київський національний університет внутрішніх справ.

Денис Шайдуров / Фото Селизівської МВА

З 2001 року він проходив службу у Збройних силах України. Втім, вже з серпня 2003 року по червень 2024 року працював у Національній поліції.

З 7 листопада 2015 року він працював старшим оперуповноваженим сектору кримінальної поліції відділу поліції №3 Покровського райуправління Головного управління Національної поліції в Донецькій області.

В червні 2024 року Дениса Шайдурова перевели до батальйону особливого призначення (стрілецького) Нацполіції в Донецькій області. Однак в груді того ж року він звільнився та вступив до лав ЗСУ.

17 грудня він був нагороджений головнокомандувачем ЗСУ Срібним хрестом.

Дениса Шайдурова нагородили Срібним хрестом / Фото Селидівської МВА

Загинув за свободу та незалежність України 22 січня 2025 року під час виконання бойових завдань в районі населеного пункту Андріївка Волноваського району Донецької області, внаслідок артилерійського обстрілу,

– повідомили у МВА.

Вдома на Героя чекали батьки, дружина, донька та брат.