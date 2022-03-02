Денісова звернулася до Червоного Хреста за допомогою в організації "зеленого коридору"

Українська омбудсменка Людмила Денісова звернулася до Міжнародного Червоного Хреста. Вона попросила про допомогу в організації "зеленого коридору".

Вона вкотре наголосила на тому, що російські війська проводять цілеспрямовані обстріли медичних закладів і медичного транспорту. Це порушує право на життя та здоров'я українців.

Читайте також У ваших руках змінити ситуацію, – Ткаченко до керівників пропагандистських каналів Росії

Омбудсменка закликає Червоний Хрест допомогти з "зеленим коридором"

Денісова звернулася до Делегації Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні. Вона попрохала про сприяння організації "зелених коридорів". Це вкрай необхідно для того, щоб можна було вивезти мирне населення та поранених з населених пунктів, де проводяться активні бойові дії, а також надання належної гуманітарної допомоги.

Прошу міжнародну спільноту врахувати ці факти винищення мирних українців, максимально посилювати санкційний тиск на державу-терориста та прийняти нарешті рішення про закриття неба над Україною,

– підкреслила вона.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!