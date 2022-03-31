Денні обстріли в Сєвєродонецьку та Лисичанську: двоє людей загинули, ще двох врятували
Джерело:Сергій Гайдай у телеграмі
У Сєвєродонецьку та Лисичанську на Луганщині вдень тривали обстріли. На жаль, загинули дві людини.
Зранку рятувальники знайшли тіло загиблого під завалами будинку в Лисичанську. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
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А вдень під обстріл потрапили мікрорайони Сєвєродонецька – три багатоповерхівки охопило полум'ям, в деяких з них заблокувало людей. Двох вдалося своєчасно врятувати, ще один, на жаль, загинув,
– повідомив він.
За словами Гайдая, ввечері росіяни знову відкрили вогонь по центру Лисичанська. Вони пошкодили будівлю комунальної служби.
Також за день рятувальники допомогли підвезти гуманітарну допомогу, евакуювати людей та перевезти 3 поранених жителів Новотошківського до лікарні.
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