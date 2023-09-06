Путін розуміє лише мову сили: для деокупації Криму треба реалізувати два кейси

Для звільнення Криму українським військовим потрібно системно й методично знищувати ворожий військовий потенціал. Політико-дипломатичні способи не спрацюють, адже Владімір Путін не вміє домовлятися.

Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт Владислав Селезньов. Він зауважив, що нещодавня зустріч Путіна з турецьким президентом вкотре це підтверджує.

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Треба зруйнувати їхній бойовий потенціал

З Путіним жодні домовленості не спрацюють, бо він їх не розуміє. З ним треба говорити з позиції сили, тому сьогодні українська армія раз за разом доводить, яким є справжній стан справ у російському війську. За словами Владислава Селезньова, російська пропаганда упродовж десятиліть створювала образ "могутньої армії", але реальність кардинально відрізняється від того, про що розповідають пропагандисти.

Путін розуміє лише мову сили, тому крок за кроком, системно й методично, руйнуючи ворожий військовий потенціал, ми матимемо змогу просуватися вперед,

– сказав військовий експерт.

Він також додав, що руйнація бойового потенціалу російської армії є важливою для нашого майбутнього, для того, щоб Україна мала можливість перебувати у безпечному просторі. Як приклад, експерт навів ситуацію на деокупованих територіях.

"Подивіться на територію Чернігівщини, Сумщини, Харківщини – вони давно звільнені від ворога, однак постійно потерпають від ворожих атак. Тому нам треба наполегливо й системно руйнувати їхній військовий потенціал. Над цим сьогодні працює українська армія", – підкреслив військовий експерт.

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Що чекає на Крим

Для деокупації Криму, на думку Селезньова, треба реалізувати два кейси: зруйнувати Керченський міст і знищити бойовий потенціал російської армії. Для цього нам потрібне озброєння, зокрема велика кількість ракет.

Руйнація Керченського мосту дозволить нам позбавитись від сталої логістики ворожих угруповань та їхніх сил і засобів. Важлива й методична руйнація бойового потенціалу окупантів. Для того, щоб методично працювати по ворожих об'єктах, потрібні ракети,

– зауважив Селезньов.

Військовий експерт підкреслив, що незалежні журналісти-дослідники знайшли й верифікували на території Криму сотні військових об'єктів, а це означає, що нам ще є над чим працювати.

"Ворог ще має ресурси, але нам треба перетворити їх на пил", – підсумував Селезньов

Деокупація Криму: що відомо