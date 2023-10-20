Київ – перше в Україні місто, де з'явився департамент з питань запобігання корупції, – Кличко
Київ – перше місто в Україні, в якому створено Департамент з питань запобігання та виявлення корупції. Цей департамент стане структурним підрозділом КМДА, проте буде самостійним та фінансово незалежним.
Про це в ефірі телеканалу повідомив мер столиці Віталій Кличко.
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"Київ першим із міст України створив Департамент з питань запобігання та виявлення корупції. Була створена спеціальна комісія, що з середини жовтня проводила співбесіди із претендентами, які надіслали свої резюме. До участі, проаналізувавши документи, комісія допустила 15 кандидатів. У фінал вийшли троє. Комісія визначила переможця конкурсу рейтинговим голосуванням. Ним став Олег Тимошенко", – повідомив Віталій Кличко.
Він зазначив, що тепер Київрада має затвердити кандидатуру переможця, а мер – призначити його на посаду.
Що стосується діяльності Департаменту, то це випливає вже з його назви. Це буде самостійний і функціонально незалежний структурний підрозділ КМДА,
– наголосив Віталій Кличко.
За словами мера, основні завдання Департаменту затверджені рішенням Київради. Це, зокрема, оцінка корупційних ризиків у діяльності КМДА. І, відповідно:
- підготовка заходів і пропозицій для їх усунення,
- контроль за дотриманням антикорупційного законодавства,
- вчасне виявлення і врегулювання конфліктів інтересів у працівників структурних підрозділів КМДА,
- забезпечення ефективного та цільового використання бюджетних коштів.
Спеціалісти Департаменту також мають забезпечити підготовку антикорупційної програми та взяти участь у розробці міських цільових програм у сфері запобігання корупції.