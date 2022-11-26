Понад 10 тисяч українських дітей окупанти планують вивезти в Росію

Росіяни на тимчасово окупованих територіях масово проводять поглиблені медичні огляди для українських дітей. Цим вони прикривають депортацію дітей на територію Росії.

Центр національного спротиву закликає українців, які живуть на тимчасово окупованих населених пунктах, не допускати російських лікарів до обстеження їхніх дітей. Краще, якщо є можливість, узагалі покинути непідконтрольну Україні територію.

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"Потребують спеціальної медичної допомоги": як росіяни вивозять з України дітей

Окупаційна адміністрація на тимчасово захопленій частині Луганщини провела поглиблені медичні огляди для 15 тисяч українських дітей. Російські медики, яких привезли для проведення обстежень, відзвітували, що 70% з цих дітей "потребують спеціальної медичної допомоги".

У Центрі національного спротиву повідомляють, що цими діями росіяни виправдовують приховану депортацію. Спершу дітей везуть у спеціалізовані оздоровчі заклади в Росії.

Згодом затримують повернення неповнолітніх додому, а тоді, коли їхні батьки приїжджають до дітей, не випускають назад в Україну. Загарбники хочуть якнайшвидше замінити українців на окупованих територіях на росіян.

Бережіть дітей від підлості росіян, а, за можливості, залиште регіон. Повернемось додому після деокупації,

– закликають у Центрі спротиву.

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Як російські "комісії у справах неповнолітніх" викрадають дітей з України

Окупанти депортували десятки тисяч українських дітей на територію Росії. Для цього вони створили так звані комісії у справах неповнолітніх.

На Луганщині та Донеччині такі "комісії" здійснюють раптові перевірки сімей. Якщо вони помічають якісь порушення, то накладають адміністративний штраф передають справу до суду з рекомендацією про позбавлення батьківських прав.

Крім того, росіяни примусово депортують такі категорії дітей: сиріт; тих, хто залишився без батька внаслідок примусової мобілізації; а також тих, які проживають лише з бабусею або дідусем.

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