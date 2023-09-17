Врятовані українські діти виступили в Гаазі: розповіли свої історії про депортацію Росією

Шестеро дітей, яких вдалося повернути до України після примусової депортації Росією, зустрілися з європейськими лідерами в Гаазі. Вони особисто розповіли свої історії.

Відповідну зустріч провели, аби привернути увагу до порушення окупантами прав дітей. Неповнолітніх супроводжувала українська делегація.

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"Сьогодні це наші українські діти, завтра можуть бути ваші"

До складу делегації увійшли Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець, радниця – уповноважена президента з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'я Герасимчук, Посол України в Нідерландах Олександр Карасевич і співзасновниця організації Orphans Feeding Foundation Маріам Ламберт.

У межах своєї місії українська делегація надала інформацію про примусове переміщення українських дітей Росією, включно з механізмами, що стоять за міжнародним злочином Росії. Представники нідерландської сторони особисто почули жахливі історії насильницької депортації шістьох дітей,

– зазначили в ОП.

Врятовані діти розповіли свої історії в Гаазі / Фото Офісу Президента

Зустрічі проводили пані міністр закордонних справ Нідерландів Ханке Брюїнс Слот та представники Комітету закордонних справ нідерландського парламенту.

Під час розмови з українською делегацією глава МЗЧ озвучила намір Нідерландів підтримати Україну в новому проєкті щодо возз'єднання родин за допомогою ДНК.

Використовуючи експрес-тести, Амстердам прагне допомогти нашій державі створити базу даних ДНК, що дасть змогу швидко встановлювати родинні зв'язки дітей, викрадених Росією, і сприяти їх якнайшвидшому поверненню до своїх сімей.

Керівник ОП зауважив, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну призвело до масових порушень фундаментальних прав і поширення незаконної депортації та викрадення наших дітей.

Наша мета – повністю припинити насильницьку депортацію наших дітей до Росії та вжити всіх необхідних заходів для їх безпечного повернення додому. Україні потрібна підтримка союзників і партнерів, щоб повернути кожну дитину на батьківщину. Сьогодні це наші українські діти, завтра можуть бути ваші,

– підкреслив Андрій Єрмак.

Радниця-уповноважена президента зауважила, що наразі в Україну вдалося повернути лише 386 дій. Ще понад 19,5 тисячі – досі чекають на допомогу.

Необхідно терміново спільно й ефективно реагувати на цю жахливу ситуацію,

– наголосила Дар'я Герасимчук.

Омбудсман розповів, що наша держава у процесі розробки механізму повернення дітей. Зокрема, це передбачає перевірку й оновлення даних про депортованих, документування злочинів, скоєних окупантами. А ще пропонування практичних дій для окремих країн щодо сприяння поверненню конкретних дітей або груп дітей.

Ми продовжуємо виявляти нові випадки примусового переміщення та депортації українських дітей Російською Федерацією. Винні відповідатимуть за свої дії згідно із законом, а українські діти возз'єднаються зі своїми сім'ями,

– підкреслив Дмитро Лубінець.

Співзасновниця Orphans Feeding Foundation наголосила, що організація підтримує Україну від початку повномасштабної війни, а підтримка Bring Kids Back UA є нашим абсолютним пріоритетом. Також розповіла про співпрацю з ОП та омбудсманом, аби знайти та повернути дітей, а ще підвищити обізнаність у цій темі, щоб зазначені злочини були визнані міжнародними інституціями.

Наша мета – зробити так, щоб голоси українських дітей були почуті,

– сказала Маріам Ламберт.

До речі, будь-яка країна, організація чи окрема особа може долучитися до реалізації ініціативи Bring Kids Back UA в межах плану дій, затверджено Володимиром Зеленським.

Важливо! Станом на ранок 17 вересня росіяни незаконно викрали та депортували вже 19 546 українських дітей. Однак, це тільки офіційно підтверджені дані. Загальна кількість депортованих може сягати сотень тисяч.

Російські загарбники не просто депортують наших дітей, вони їх психологічно ґвалтують та катують. Окупанти намагаються знищити ідентичну приналежність. Про жахіття, до яких вдається агресор, раніше в інтерв'ю 24 Каналу розповіла Дар'я Герасимчук.