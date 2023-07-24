Б'ють палицями та закривають в ізоляторах без їжі: що відбувається у Росії з викраденими дітьми

З початку війни в Україні Росія щодня намагається скалічити та вбити якомога більше й найменших громадян нашої держави. Іншою її задачею є викрадення дітей, з яких намагаються виростити ворогів України.

І те, і інше, як підкреслила уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'я Герасимчук, є очевидним геноцидом. Про це вона розповіла в ефірі телемарафону, пише 24 Канал.

Варте уваги Росія краде і психологічно ґвалтує наших дітей, – інтерв'ю з уповноваженою президента Герасимчук

Нав'язують дітям почуття провини та за непослух б'ють палицями

Як тільки малеча опиняється на території країни-агресора, за неї ж одразу беруться усі потужності Росії з перевиховання, яке включає не лише пропагандистську риторику. Про те, що відбувається на ворожій території, розповіли самі ж діти, яких вдалося повернути з депортації, зокрема, й з тимчасово окупованого Криму.

Так, коли діти опинялися у "таборах" окупантів, їм одразу почали нав’язували думку про те, що України нібито не існує і ніколи не існувало. Що це нібито українці винні у цій війні, це ми її "спровокували" та вбиваємо людей.

Відповідно вони нав'язують дітям дуже сильне почуття провини, вони карають дітей за слова “Слава Україні!”, дітей били палицями, їх закривали в ізоляторі, їм не дозволяли виходити на вулицю та спілкуватися з іншими дітьми. Інколи навіть позбавляли їх їжі на день,

– розповіла Дар'я Герасимчук.

І відбувається це у розмовах з дітьми як колективних, так і в індивідуальних. "Те, що розповідають діти, це правда страшно", – підкреслила уповноважена президента України з прав дитини.

Окрім того, Росія докладає усіх зусиль не лише для того, щоб відвернути дітей від України, а й налаштовує проти власних біологічних родин. Так, раніше з російського полону вдалося повернути родину військовослужбовців, а з окупованих територій їхню 6-річну дочку Анну Марію.

У лапах ворогів, під контролем російського тиску дитина перебувала менш як рік, однак це уже повпливало на дитячу психіку.

Зараз вона, бачачи абсолютно люблячих батьків, які обожнюють свою малу, постійно запитує: "А ви мене точно любите?",

– сказала Дар'я Герасимчук.

Росія викрала десятки тисяч дітей

І таких дітей, які були примусово депортовані та потрапили під "перевиховання" – не одна тисяча. При цьому за них Росія тримається зубами та постійно переміщує.

Наприклад, розповів мені хлопчик Віталій, якого вдалося повернути з таборів, в яких він перебував 8 місяців, він розповів, що коли його відправляли з херсонського порту, весь порт був в українських дітях, це були тисячі українських дітей. Ситуація дуже важка,

– зазначила Дар'я Герасимчук.

Наразі ж Україна, за її словами, володіє інформацією щодо трошки більше, ніж 19,5 тисяч депортованих дітей. Однак вона підкреслила – це лише капля у морі.