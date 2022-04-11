Депортація маріупольців: верифіковано дані 33 тисяч незаконно вивезених окупантами містян

Окупанти незаконно вивезли з Маріуполя щонайменше 33 тисячі українців. Їх депортували у Росію та на тимчасово окуповані території Донеччини.

Процес депортації продовжується, при цьому окупанти здійснюють зачистки. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко на офіційній сторінці у телеграмі.

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Незаконне переміщення маріупольців окупантами

Андрющенко підкреслив, що найбільше лютують у Маріуполі війська росгвардії, зокрема кадирівці. Ситуація ускладнена тим, що колаборанти мають дані про працівників муніципалітету, поліції та інших правоохоронних органів.

За попередньою інформацією, військові росгвардії здійснюють арешти, катують, розстрілюють та страчують проукраїнськи налаштованих маріупольців прямо за місцем їхнього перебування.

Зазначається, що на пунктах фільтрації перебувають близько 10 тисяч осіб, фільтрація просувається повільно, і окупанти вже не приховують, що їхня основна мета тут – зірвати евакуацію і змусити маріупольців залишитись на тимчасово окупованій території.

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