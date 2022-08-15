Перший факт зворотної депортації: з російського Пскова маріупольців повертають додому

З російського міста Пскова почали повертати маріупольців на батьківщину. Додому відправились 60 людей.

Таким чином зафіксовано перший факт зворотної депортації з росії. Про це заявив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

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Як проходить депортація з росії

З російського Пскова, де маріупольці стали проблемою для місцевої влади, їх повертають додому. У суботу (13 серпня – 24 канал) 60 маріупольців "добровільно" завантажили у два причіпних вагони та відправили до Ростова-на-Дону,

– розповів Андрющенко.

У Ростові-на-Дону маріупольців зустрінуть органи квазіреспубліки "ДНР" та відвезуть додому. За словами Андрющенка, більшість з цих людей немає вцілілого житла в місті і змушена буде жити на вулиці або вламуватись у квартири інших маріупольців в евакуації.

"Чудовий реальний приклад "турботи" росії та її здатності. Сучасна росія навіть депортацію не здатна організувати, як би цинічно не звучала правда", – зазначив радник міського голови.

Як маріупольців повертають додому: дивіться відео

Як окупанти вивезли маріупольців у росію

російські окупанти цинічно надурили мирних мешканців Маріуполя. Замість обіцяної евакуації в Україну загарбники вивезли людей на територію держави-агресорки.

загарбники говорили, що повезуть людей в Україну. Такий вчинок росіян – особливо цинічний. Адже далі на маріупольців чекали "фільтраційні табори" у державі, яка скидала на них бомби та ракети.

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