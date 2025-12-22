Питання до кількох структур: військовий оглядач про вивезення цивільних із Сумщини в Росію

Росіяни вивезли близько 50 українських цивільних із Сумщини на окуповану територію, що є порушенням Женевської конвенції. Попри те, що люди відмовилися від евакуації, це не виправдовує їхню незаконну депортацію.

Військовий оглядач Іван Тимочко розповів 24 Каналу, що український омбудсмен звернувся до російської сторони для з'ясування долі депортованих українців.

Дивіться також: Жителі Грабовського відмовилися евакуюватися, – Сумська ОВА про викрадених цивільних

Чи зможе Росія повернути вивезених українців?

Ситуацію мають розслідувати не лише ЗСУ, а й контррозвідувальні структури, оскільки централізоване вивезення стількох людей виглядає так, ніби між росіянами та частиною вивезених цивільних могла існувати певна налагоджена взаємодія.

"Є питання до силовиків, чому це не було вивчено, та до тих, хто відповідав за оборону цього району. Проте на цьому етапі краще утриматися від особистих суджень. Ситуація дійсно неординарна, і судити без перевіреної інформації доволі складно", – наголосив Тимочко.

Про вивезення повідомила сільська староста, яка стверджує, що людей депортували не з їхньої волі.

Звернення українського омбудсмена до російської сторони – один із моментів, який дасть нам відповіді: чи буде Росія готова повернути цих людей, чи які аргументи вона наведе, щоб їх не повертати,

– зазначив Тимочко.

Щодо деталей прориву кордону та кількості російських військових експерт закликав дочекатися офіційної заяви від тих, хто відповідав за оборону цього напрямку.

Більшість вивезених людей офіційно відмовилися від евакуації, але це не означає, що вони хотіли їхати до Росії – частина просто не бажала покидати своє майно через прив'язаність до рідної місцевості.

"Між здогадками та фактами потрібно дочекатися результатів від відповідних посадових осіб. Я впевнений, що буде пресконференція з відповідями від правоохоронних органів, ЗСУ та місцевого керівництва", – підкреслив Тимочко.

Що ще відомо про ситуацію на Сумщині?