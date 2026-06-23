Під виглядом "евакуації": депутат на Харківщині привласнив спецтехніку на 14,5 мільйона гривень
На Харківщині депутат під приводом "евакуації" вирішив нажитися на майні громади. Зловмисник привласнив комунальне обладнання на суму близько 14,5 мільйона гривень.
Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.
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Як депутат привласнював спецтехніку?
За даними слідства, техніку привласнював директор будівельної фірми, який є депутатом Богодухівської районної ради. Його компанія виконувала реконструкцію очисних споруд у місті Валки.
Фірмі перерахували понад 14,5 мільйона гривень за виконані замовлення. Компанія закупила дороге обладнання: біодиски, насоси, дозувальні станції та шнекові ґрати.
На початку війни депутат під приводом загрози обстрілів організував "евакуацію" обладнання до західних регіонів. Сторони уклали договір зберігання, однак техніку вивезли й розмістили на території домоволодіння його родички в Богодухівському районі.
У 2024 році, коли комунальне підприємство почало вимагати повернути майно, він заявив, що обладнання нібито "знищене внаслідок збройної агресії Росії".
Депутату повідомили про підозру у привласненні, розтраті або заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем, яке було вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою осіб.
Масштабне розкрадання БпЛА з "Армії дронів": що відомо
Правоохоронці викрили масштабну схему привласнення безпілотників, переданих військовим у межах державного проєкту "Армія дронів". За даними слідства, організатором схеми є командир підрозділу ЗСУ, який діяв разом із цивільними спільниками.
За версією слідства, схема діяла з листопада 2024 року по березень 2026 року. Військовослужбовець організував системне незаконне списання безпілотних авіаційних комплексів, які перебували на обліку військових частин і використовувалися на лінії бойового зіткнення.
Згідно з матеріалами, безпілотники списували з обліку під виглядом втрати або знищення. Після цього їх передавали цивільним особам, які продавали техніку через спеціалізовані інтернет-платформи.